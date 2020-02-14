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Esenyurtlu Çocuklar El Sanatları Atölyesi’nde Gelişecek

Esenyurt Belediyesi’nin, düşünen, sorgulayan ve araştıran çocuklar yetiştirme amacıyla projelendirdiği ‘Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’ kapsamında yer alan ‘El Sanatları Atölyesi’ 15 Şubat’ta başlıyor. Atölyede, çocukların bilişsel ve küçük motor gelişimi ile sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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haber 1
14 Şubat 2020 Cuma 14:22
Esenyurtlu Çocuklar El Sanatları Atölyesi’nde Gelişecek
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Esenyurt Belediyesi’nin, düşünen, sorgulayan ve araştıran çocuklar yetiştirme amacıyla projelendirdiği ‘Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’ kapsamında yer alan ‘El Sanatları Atölyesi’ 15 Şubat’ta başlıyor. Atölyede, çocukların bilişsel ve küçük motor gelişimi ile sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi amaçladığı Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri çerçevesinde hazırladığı, El Sanatları Atölyesi 15 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Dersler, Dikiş Atölyesi ve Keçe Hayvan Figürleri atölyesi olmak üzere iki farklı atölyede işlenecek. Keçe hayvan figürleri atölyesinde, eğlenerek ve öğrenerek yapılacak kitap ayracının teması hayvanlar olacak. Dikiş atölyesinde ise, çocuklara basit yöntemlerle dikiş zanaatının temel pratikleri öğretilecek. Çocukların aralarındaki etkileşimi de desteklemeye yardımcı olan programda çeşitli etkinlikler de yer alacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan derslerde, ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde yaratıcı bir eğitim modeli uygulanacak.

Atölyeler, 15 Şubat Cumartesi günü Esenyurt Belediyesi Yunus Balta Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.  Dikiş Atölyesi saat 13.00’de, Keçe Hayvan Figürleri Atölyesi ise 11.00 ve 15.00 saatlerinde olmak üzere 2 ayrı seans şeklinde yapılacak.

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