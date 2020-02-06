Esenyurt'lu Miniklere Farkındalık Tiyatrosu

“Orman Perisi ve Kahraman Dostları” adlı çocuk oyunu, Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde sahneye konuyor. Her bir sahnesi ve repliğinin çocuklara özel olması ve çocukların dünyasına ulaşması için tasarlanan oyun, 8 Şubat Cumartesi saat 13.00’te Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, iyi yürekli orman perisinin, dünyadaki bütün ormanları, oluşabilecek yangınlardan, ormanlarda yaşayan sevimli hayvan dostlarını tehdit eden avcılar ve diğer tüm tehlikelerden korumasını konu alıyor. Miniklerin her birini birer orman koruyucusu olarak ilan edip göreve çağıran oyunda, Esenyurtlu minikler orman perisiyle birlikte büyülü bir yolculuğa çıkacak.