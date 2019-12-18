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Esenyurt Belediyesi’nin Ambulansları 7/24 Hizmet Vermeye Başladı

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sürdürdüğü Hasta Nakil Ambulansı hizmetinde yeni bir uygulama başlattı. Ambulans desteğine ihtiyaç duyan hasta vatandaşları, ücretsiz olarak hastanelere götüren Esenyurt Belediyesi, bu hizmeti 7 gün ve 24 saat boyunca vermeye başladı.

Esenyurt Belediyesi’nin Ambulansları 7/24 Hizmet Vermeye Başladı

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sürdürdüğü Hasta Nakil Ambulansı hizmetinde yeni bir uygulama başlattı. Ambulans desteğine ihtiyaç duyan hasta vatandaşları, ücretsiz olarak hastanelere götüren Esenyurt Belediyesi, bu hizmeti 7 gün ve 24 saat boyunca vermeye başladı.

haber 2
haber 2
18 Aralık 2019 Çarşamba 15:57
Esenyurt Belediyesi’nin Ambulansları 7/24 Hizmet Vermeye Başladı

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hasta Nakil Ambulansı birimi, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken hastalar için sürdürdüğü hasta nakil hizmetini, 7 gün ve 24 saat boyunca vermeye başladı. Birim, gece emar, tomografi ve diğer randevuları olan yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşları evinden alarak, hasta nakil ambulansları ve mobil sağlık araçlarıyla İstanbul içi ve Gebze bölgesindeki hastanelere naklini gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLAR GECE RANDEVULARINDA MAĞDUR OLMAYACAK

Esenyurt Belediyesi’nin Hasta Nakil Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmada, gelen talepler doğrultusunda, vatandaşlar evlerinden alınarak tedavi olacakları hastaneye ulaştırılıyor, tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastaların ise hastanelerden alınarak evlerine ulaşımı sağlanıyordu.  Ekipler, gece saatlerinde ambulansa ihtiyaç duyan hastaların da mağdur olmaması için, bu çalışmayı genişleterek 7/24 hizmet vermeye başladı. Hasta Nakil Hizmetleri birimi, bünyesindeki 3 hasta nakil ambulansı, 1 mobil araç, 4 minibüs, 4 taksi ve alanında uzman olan personellerle hizmet veriyor.

HİZMETTEN FAYDALANMAK İSTEYENLER 1 GÜN ÖNCEDEN RANDEVU ALMALI

Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin en az 1 gün önceden randevu almaları gerekiyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğunluk olmaması durumunda gün içerisinde talep edilen randevulara da dönüş yapıyor. Vatandaşlar randevularını, 444 0 411 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlanıp kolaylıkla alabiliyorlar. Ancak müdürlük yetkilileri vatandaşları, acil müdahale gerektiren durumlarda Hasta Nakil Ambulansı’nı değil 112 Acil Servis’i aramaları gerektiği konusunda uyarıyor. Hasta nakil hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların hastaneden randevu almış olmaları ve tedavi işlemlerinin tamamlanıp taburcu olmaları gerekiyor

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