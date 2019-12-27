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Esenyurt Belediyesi’nden Özel Eğitim Öğrencilerine Kültür Gezisi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki okullarda okuyan özel eğitim öğrencileri için kültür gezisi düzenledi. Geziye aileleriyle birlikte katılan çocuklar, İstanbul Akvaryum ve Miniatürk’ü gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Esenyurt Belediyesi’nden Özel Eğitim Öğrencilerine Kültür Gezisi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki okullarda okuyan özel eğitim öğrencileri için kültür gezisi düzenledi. Geziye aileleriyle birlikte katılan çocuklar, İstanbul Akvaryum ve Miniatürk’ü gezerek keyifli bir gün geçirdi.

haber 2
haber 2
27 Aralık 2019 Cuma 13:17
Esenyurt Belediyesi’nden Özel Eğitim Öğrencilerine Kültür Gezisi

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçedeki okullarda eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin sosyal hayata kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Merkez etkinlikler kapsamında, Kıraç Ortaokulu’nda okuyan özel eğitim öğrencileri ve aileleri için ücretsiz kültür gezisi düzenledi. Aileleriyle birlikte Miniatürk ve İstanbul Akvaryum gibi İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı yakalayan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Yetkililer kültür gezilerinin, ilçedeki okullarda eğitim alan diğer özel eğitim öğrencileri için de devam edeceğini söyledi.

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