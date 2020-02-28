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Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi

Delta İzsiz Holding’in adından söz ettiren projesinin Yeşiköy WOW otelde yapılan Lansman toplantısına 4 dilden sunumu görkemli oldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2020 Cuma 17:13
Dubai Comfort – Waterpark’tan Muhteşem Lansman Gecesi
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İlke Duyan’ın başarılı sunumu ile yapılan Lansman toplantısına Holdig’in CEO’su Seyithan İsziz’in Türkçe olarak projeyi tanıtması ile beraber İngilizce, Farsça ve Arapça yapılan sunum salonda bulunan 1.500 katılımcı tarafından tam not aldı.

27 bin M2 Lik arazide inşa edilen proje içinde neler yer alıyor ?

Otel,Hastane,Okul,Home Ofis,Residans,Alıveriş Merkezi,Oyun Merkezi ve Amfi tiyatro yer alıyor.

Seyithan İsziz yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi

Konut sahibi edindirdiğimiz yüz binlerce kişiyi müşteri olarak değil,Delta ailesinin bir parçası olarak kabul eden anlayışımızla önceliğimiz “müşteri memnuniyeti”.

Muhteşem mimarisi ve görkemiyle inşa edilecek olan Delta Dubai Comfort & Waterpark Shoppin Mall; İstanbul’a yakışır estetikte ve de emsalsiz bir eserimiz olacaktır.

İran,Arap ve diğer yabancı bir çok yatırımcının katıldığı lansman toplantısına olan yoğun ilgi Delta Holding yöneticilerini oldukça memnun etti.

Daha Detaylı bilgi almak isterseniz :

Delta Dubai Comfort Waterpark

444 4 342 -444 4 134 www.deltadubaicomfort.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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