Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere Derman Olacak

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla hayata geçirilen Derman Çarşısı’nın açılışı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Esenyurt Belediyesi eski hizmet binasında açılan Derman Çarşısı’nda ayakkabı, giyim, gıda, temizlik ürünleri, gelinlik, oyuncak, okul ve sünnet kıyafetleri gibi pek çok ürün yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Derman Çarşısı'ndan yararlanmak isteyen ve sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar, kendilerine verilen aylık kartlar ile çarşıya gelebilecek. Belirlenen limitlerdeki kartların karekodunu sisteme okutan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ürünü ücretsiz olarak buradan temin edebilecek.

‘DÖRT DERMAN ÇARŞISI DAHA PLANLIYORUZ’

Çocuklara montlarını ve atkılarını elleriyle giydiren Başkan Bozkurt, Esenyurt'un sorunları ile ilgili çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Bu başlangıçtı. Bizim vatandaşların sıkıntılarını gidermek üzere böyle 4 tane çarşı planlıyoruz. Ailelerimiz ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Şimdilik giyimle başladık ama organik gıda konusunda da çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde faydalanacakları olanaklar sunacağız" dedi.

‘ZORLUKLARI DAYANIŞMA İLEAŞACAĞIZ’

Yardımların belediyeden vatandaşlara kart dağıtımı yapılarak başlayacağını belirten Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımız, kartlarındaki limit oranında istedikleri elbiseyi, gıdayı ya da ev eşyasını alıp buradan gidecekler. Ürünlerin bir bölümünü belediyenin ekonomik imkanlarıyla, bir bölümünü de bağış yolu ile tedarik edeceğiz. Bunun yanında ikinci el eşyaları da değerlendireceğiz. Burası tamamen Esenyurt Belediyesi'nin personelleri tarafından yönetilecek. Bağışçıların destekleri ile vatandaşlara yardımcı olacağız. Soğuk günlerinde onların sırtına kaban vermeye çalışacağız, aç karınlarına birer lokma olmaya çalışacağız. Zorlukları güzellikleri paylaşarak, dayanışma ile aşacağız" diye konuştu.

600 ÇOCUĞA MONT VE BOT YARDIMI YAPILDI

Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde ilçede yaşayan çocukların zorluk çekmemesi için açılışın ilk gününde, 600 çocuğa mont, bot, atkı, şapka ve eldiven yardımı yaptı. Yeni montlarına kavuşan miniklerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)