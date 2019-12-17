Başkan Bozkurt : Belediye Olarak Neyimiz Var Bilmiyoruz Dedi

BAŞKAN BOZKURT BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bölgedeki yerel basın kuruluşlarının temsilcilerini, Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen kahvaltıda ağırladı. Ulaşım, eğitim, sağlık, istihdam gibi birçok alanda başlattığı projelerden bahseden Başkan Bozkurt, gazetecilerin ilçeyle ilgili merak ettiği soruları da yanıtladı.

“ESENYURT’A UMUT OLACAĞIZ”

Görevde kalacağı beş yıllık süreçte, harcanacak bütçeyi ve nerelere harcanacağını şeffaf bir şekilde gazetecilerle paylaşan Başkan Bozkurt, Esenyurt’a ‘Umut’ olmak için yola çıktıklarını söyledi. Yaşam felsefesini, “Ben yaşamımı, zengin biri olarak değil iyi bir insan olarak sonlandırmak istiyorum” sözleriyle özetleyen Bozkurt, “Bizim burada olmamızın sebebi var. Esenyurt'ta yola çıkarken umudun şehri, kardeşliğin şehri dememizin sebebi gençlerimiz. Başka bölgelerden; Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan, Hakkari'den, Samsun'dan birçok farklı yerden buraya umutla gelmiş vatandaşımız var. Onlara umut olmalıyız” dedi.

“ÇALIŞMAK, ÜRETMEK VE HAKÇA PAYLAŞMAK ONURLU BİR ŞEY”

Esenyurt'un birçok sorunu olduğunu dile getiren Başkan Bozkurt, “Ahlaken ve kültür olarak bağlarımızla kopmuşuz. Değer yargılarımızı unutmuşuz. Gerçek bu. Yolumuzu kaybetmişiz. Hangisi doğrudur hangisi yanlıştır kime ne yaptığınıza göre değişiyor. Benim yakın geçmişte anımsadığım bir yanlış yaptığınızda herkes sizi doğru yola sokmak için ayıplardı. Oto kontrol sistemi vardı şimdi bu yok.

Birinci sorunumuz bu. Yani çalışmadan üretmeden kendine çaba sağlamaya çalışan çokça insan var. Kamunun hakkını kendine aktarmak için çaba sarf eden çokça insan var. Toplum biz böyle yapmayacağımız için bize destek verdi ama biz yanlışları düzeltmek için sizden yardım istiyoruz. Çalışmadan para kazanan insana helal olsun diyoruz. Ayıp bu. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Çalışmak üretmek, hakça paylaşmak onurlu ve ahlaklı bir şey” şeklinde konuştu.

“NEYİMİZ VAR BİLMİYORUZ!”

Esenyurt Belediyesi’nin aleyhine açılan davalardan örnekler veren Başkan Bozkurt, belediyenin arsa envanterinin de hala bilinmediğine dikkat çekti. Bozkurt, “Belediyemiz hakkında açılmış 6 bin 800 dava var. Şu anda aleyhimize devam eden 5 bin 600 tane dava daha var. Bu davaların çoğu kamulaştırmasız el atma. Ne demek bu? Vatandaşın malına el atılmış veya parçalayıp başka başka yerlere aktarmışlar. Bu davaların çoğunluğunu kaybedeceğiz. Çünkü vatandaş çoğunlukla haklı nedenlerle dava açmış. Başka bir olumsuzluk arsa envanterimiz yok. Ben henüz daha sonuçlanmak üzere kaç tane arsamız, nerede kaç tane binamız var tespit etmiş değiliz, o da yeni bitmek üzere. Personelle ilgili maalesef kurumsal yapıya uygun bir yapılanma olmamış. Bunu niye anlattım. Birilerini kötülemek için değil hangi zeminde olduğumuzu anlamanız için söylüyorum. Başarıyı başarısızlığı tartarken bunlara bakmak lazım. Şimdi ben nerede olduğumu tespit etmezsem beni nasıl değerlendireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“ÇÖPTEN 35 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİK”

Sadece bir yıllık çöp ihalesinden Esenyurt Belediyesi’nin 35 milyon lira tasarruf ettiğini belirten Başkan Bozkurt, bu rakamın, geçmişte yapılan ihalelerin nasıl verildiğine ilişkin çarpıcı bir örnek oluşturduğuna dikkat çekti: “İhalelerle ilgili örnek vereyim. Sadece çöp ihalesinde geçen seneyle bu sene arasında belediyenin ödediği para arasında 25 milyon lira fark var. Daha az ödemişiz. Bunu söylerken enflasyon farkını katmıyorum. Bir de yüzde 15 civarı enflasyon var. Bunu da katarsak sadece çöp ihalesinden 35 milyon lira karımız var. Bu da geçmişte işlerin nasıl verildiğine dair bir örnek.”

‘ESENYURTLULARLA SANAYİCİLERİ BİRLEŞTİRECEK ULAŞIM AĞINI KURACAĞIZ’

Esenyurt’a gelecek olan metro hattının sanayi alanlarıyla birleştirileceğini belirten Başkan Bozkurt, “Metro hatlarını, sanayi alanlarıyla buluşturmak için yeniden dizayn ettirmeye çalışıyoruz. Zira Esenyurtluların bir kısmı şehir içine çalışmaya gidiyor, oradaki vatandaşlar da Esenyrut’a çalışmaya geliyor. Dolayısıyla biz hem trafik sorununu çözmek, hem Esenyurtluların yakın yerlerde çalışmalarını sağlamak hem de sanayicilerin servis ücretlerini düşürmek açısından Esenyurtlularla sanayicileri birleştirebilecek bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Bu ulaşım ağlarının bir tanesi dört yıl içerisinde bitecek olan metro. Bir tanede tramvay hattı yapmayı düşünüyoruz. Bu tramvay hattı da hem derenin iki yanındaki vatandaşlarımızın ana arterlerle buluşmasını sağlayacak hem de sanayiyle birleştirerek o vatandaşlarımızın sanayide çalışmasına yol açacak” diye konuştu.

‘ULAŞIM SORUNUNU YENİ BAŞTAN ELE ALDIK’

Esenyurtlu halkının ulaşım hatlarından daha rahat bir şekilde faydalanabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Başkan Bozkurt, “İstanbul’un en kalabalık ilçesinde İETT garajı yok. Bunun için ulaşım sorununu yeni baştan ele aldık. Bugün minibüsçüler derneğiyle de görüşeceğiz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, Esenyurtlular ulaşımı en rahat nasıl kullanırlar diye bir çalışma yapıyor. Bunun paydaşları İİETT, minibüsçüler bir araya gelerek Esenyurt’ta yeni baştan biz bu işi nasıl yaparız diye bir çalışma yaptılar. O çalışma sonuçlanmak üzere. İETT ile bu kapsamda yaptığımız görüşmede onlar bizden 10 bin metrekare civarında 100-150 araçlık garaj istediler. Bizim asıl sorunumuz yer sorunumuz biz o yeri bulursak eğer bu sorunu hemen çözeceğiz” şeklinde konuştu.

‘HEDEFİMİZ YILLIK 10 BİN İSTİHDAM’

Göreve geldiği günden bu yanan 4500 kişinin işe yerleştirildiğini aktaran Başkan Bozkurt şöyle devam etti, “Hedefimiz yıllık 10 bin kişiye ulaşmak ve nitelikli işe yerleştirmek. Zira sanayicilerinde önemli sorunlarından bir tanesi ara eleman bulamama sorunu. Ara eleman ihtiyacını çözebilmek için vatandaşlarımızı yetiştirip sanayide iş bulmalarını sağlayacağız. Bu konuda da ciddi bir çalışmamız var, bunun için bir okul kuruyoruz. Bu okulda, İsviçre’deki eğitim modelini uygulayarak sertifika vereceğiz. Aynı zamanda meslek edindirme kurslarının dışında ara eleman yetiştirmek üzere lise kampüslerinde de aynı alanda çalışacaklar. Amaç herkese uygun iş olanağı yaratmak. Bu kurslar sayesinde, Esenyurtluların geleceği aydınlanacak. Türkiye’de genç nüfus var bunu görmek lazım. Dünyada var olmamız için çok çok önemli bir güç ama gençlerimizi doğru yetiştirebilmemiz için çalışmalıyız”

‘YAŞLI BAKIM EVİ YAPACAĞIZ’

Geriatri ile ilgili çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Bozkurt, “Yaşlılarımıza bakmak için çok güzel yaşlı bakım evi yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda Almanya’da bir inceleme yaptım. Yaşlıların bütün ihtiyaçları burada karşılanıyor. Bunun yanı sıra psikolojik psikiyatrik alanlarda tedavi için merkez kurmayı düşünüyoruz. Danamandıra’da kiraladığımız bir yer var, oraya kuracağız. Aynı zamanda uyuşturucu rehabilitasyonu açısından Danamandıra bölgesinde bir tesis yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Norveçle bir proje yürütüyoruz. Devre mülk şeklinde tesis yapıp onları burada ağırlayıp, finansmanını da onların devletinden alıp hem belirli bir miktar kar etmek hem de istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Zira bu tesisi kurarsak aşağı yukarı 700 kişilik istihdam alanı yaratmış olacağız. Borçlarımızı ödemem noktasında da daha rahat olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)