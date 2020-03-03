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İdlib Esenler Köyü'ne Öğrenci Desteği

İdlib yardım kampanyasına Esenler'deki okullardan destek geldi. Öğrenciler, İdlib'deki Esenler Köyü için toplam 182 bin lira bağış topladı.

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03 Mart 2020 Salı 10:49
İdlib Esenler Köyü'ne Öğrenci Desteği
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Esenler Belediyesi'nin Esenler halkı ve bazı sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü İdlib'e yardım kampanyasına Esenler'deki okullardan anlamlı bir destek geldi. Okullarda öğrenciler İdlib'deki Esenler Köyü için toplam 182 bin lira bağışta bulundu. Toplanan bağışları, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya teslim etti.  

Esenler, çadır kamplarda hayat mücadelesi veren İdlibliler'e yardım elini uzatmaya devam ediyor.  Esenler Belediyesi'nin Esenler halkı, bazı hayır kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ocak ayında başlattığı İdlib'e yardım kampanyasına ilçedeki okullardan da anlamlı bir destek geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesinde, okul müdürleri, okul aile birlikleri ve öğretmenlerin de teşvikleri ile öğrenciler kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Esenler'deki okullardan toplam 182.500 TL nakdi,  100.000 TL değerinde de çeşitli ayni yardım toplandı. Öğrencilerin harçlıklarından biriktirerek İdlibli kardeşleri için ayırdıkları yardımlar, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras tarafından Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya takdim edildi.

Şehitlerimizin Emanetine Sahip Çıkmaktır

Öğrencilerin kendi harçlıklarından topladıkları bu bağışların çok anlamlı olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, nerede bir insanlık dramı yaşansa Esenler halkının hemen yardım elini uzattığını hatırlatarak, " Savaş, açlık, hastalık ve soğukla mücadele eden, göç edilmeye zorlanan İdlibli kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasında da milletimizden aynı cömertliği görüyoruz. Ayni yardımın yanında İdlib'de 100 hanelik bir Esenler Köyü hedefi ile başladığımız kampanyaya büyük ilgi gördü. Hedefi çok çok aştık. 100 hanelik üçüncü Esenler köyümüzü inşa ediyoruz" dedi.

Suriye'deki insanlık dramının ve katliamların durdurulması için Bahar Kalkanı Harekatı'nın da diğer harekatlar gibi başarı ile tamamlanacağına inandığını söyleyen Göksu, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Esenler halkının ve özellikle de öğrencilerimizin bu kampanyaya verdiği desteğin özel bir önemi var. Bu destek şehitlerimizin bize emaneti olan İdlib'e sahip çıkmaktır. Bu kampanya ve bu büyük destek devletimiz ve milletimizin arkasında olduğumuzun en güzel örneğidir. Kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.

Merhem Olmaya Çalışıyoruz

Bazı okul müdürleri, okul aile birliği başkanlarının da hazır bulunduğu yardım çekini verme töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras da kampanyaya katkılarından dolay okul müdürlerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve öğrencilere teşekkür etti. Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan Aras, "Karınca kararınca İdlib'de zor durumda bulunan insanların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Okullarımız beklediğimizin üzerinde bir katkı sağladı. Okullarımız kendilerine yakışanı yaptı. Okullarımızla bir kez daha gurur duyuyorum" dedi.

Her Okulun Bir Evi Olacak

Esenler'deki okullardan toplanan nakdi yardımla İdlib'deki Esenler Köyü'nde Esenler'deki her bir okulun evi olacak. Katliamdan kaçan Suriyeliler, Esenlerli hayırseverlerin yardımlarıyla yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı.  Çadırdan kurtulan aileler, sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu, Esenlerli hayırseverler de onların elinden tutmanın sevincini yaşamaya başladı.

 Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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