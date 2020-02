Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Esenlerli öğrencilerin motivasyonlarını ve başarılarını arttırmak; idarecilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin el ele vermesiyle okulların iyileştirilmesini, aidiyet duygusunun geliştirilerek hep birlikte okullara dokunulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "En Güzel Okul Benim Okulum" projesi kapsamında yapılan değerlendirmelerle Esenler'deki okulların 'En'leri seçildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Proje kapsamında okullar, fiziksel, sosyal, sportif, kültürel, akademik, temizlik, görsellik, işlevsellik vb. alanlarda ayrı ayrı ele alındı ve Esenler'deki okulların 'en'leri belirlendi. Bu yıl ikincisi gerçekleşen programda, 13 farklı 'en' kategorisinde değerlendirmeler yapıldı. "En Güvenli", "En Hayırsever", "En Sosyal", "En Tasarruflu", "En Temiz", "En Yeşil Okul" gibi kategorilerde 1, 2 ve 3'üncü olan okullara toplamda 24 ödül verildi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler de katıldı.

AİDİYET DUYGUSU BAŞARIYI GETİRDİ

"En Güzel Okul Benim Okulum" projesini hayata geçirirken neyi amaçladıklarını ve projenin çıktılarını anlatan Esenler Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, "Bu projede öğrencilerimizin aidiyet duygularını geliştirmek, motivasyonlarını ve başarılarını arttırmayı, dolayısıyla okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirerek daha güzel ortamda eğitim görmelerini amaçladık. Proje süresince öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin işbirliğinde, dayanışma duygusu yüksek, vatanına ve milletine bağlı, milli ve manevi değerleri bilen okullarımızı da tanıma fırsatı bulduk" diye konuştu.

100 BİN YETENEKLİ GENÇ KEŞFEDECEĞİZ!

"En Güzel Okul Benim Okulum" projesinin çok önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi olarak gençler için farkındalık oluşturacak yeni projeleri açıkladı.

Göksu, Esenler'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber yürütülecek ve Esenler'in yeteneklerini ortaya çıkaracak çok büyük bir projeye hazırlandıklarını belirterek, "Bu projenin, 15 Şubat'ta startı verilecek ve bir yıldan fazla sürecek. 100 bin gencimizi ilgilendiren bu projede bilim, kültür, sanat ve spor alanında yetenek taraması yapacağız. Böylece Esenler'deki çocuklarımızın ve gençlerimizin kendisini geleceğe hazırlama konusunda Esenler Belediyesi olarak bu çocuklarımızın elinden tutmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

ESENLER'E BİLİŞİM ŞEHRİ GELECEK

Esenler'in gençlerle alakalı yeni vizyon projelerinden de söz eden Göksu, "Esenler'in en genç nüfusuna sahip olan bir ilçe olarak gelecek tahayyülü olan gençler yetiştirmek için, Esenler'in yeni şehri Akıllı Şehir'de bir Bilişim Şehri kuruyoruz. Bu bağlamda yakında çok büyük bir bilim merkezinin temelini atacağız" dedi.

ESENLER'İ YAPAY ZEKÂ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Esenler'i İstanbul'un bilişim üssü yapmak için hayata geçirecekleri diğer projeleri de açıklayan Başkan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler'de IT ve yazılım öğrenmek isteyenlere inovasyon merkezleri açacağız. Bunun yanı sıra Esenler'i yapay zekâ merkezine dönüştürmek istiyoruz. İlk uygulaması olarak Esenler'de her sokakta kamera olacak. Bu kameralar yapay zekâyla desteklenecek ve bir şehir izleme merkezinde bütün sokaklar her boyutuyla izlenecek. Kadınlarımız da ses etiketlemesi yapacaklar. Ortalama her gün bir kadın, yaptığı etiketleme karşılığında ilgili firma ile yaptığımız sözleşme karşısında para alacak. Hedefimiz, 100 bin hanımefendiyle bu ses etiketlemesi yapmak. Önemli olan, Esenler olarak farkındalık oluşturacak projeler hayata geçirmek" açıklamasını yaptı.

İŞTE ESENLER'İN EN GÜZEL VE EN ÖZEL OKULLARI!

Konuşmaların ardından "En Güzel Okul Benim Okulum" projesi kapsamında yapılan değerlendirmelerle Esenler'deki okullardan seçilen 'en'ler, ödüllerine kavuştu.