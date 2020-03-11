Bir İstiklâl Hikâyesi “Yarından Da Yakın”

Esenler Belediyesi Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında, İstiklâl Marşı’nın yazılışının 99. yılını özel bir oyunla kutluyor. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, “Yarından Da Yakın” isimli tiyatro oyunu ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

Millî değerlerimizin günümüzde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla Ferah Tiyatrosu’nun sahnelediği “Yarından Da Yakın” isimli tiyatro oyunu, İstiklâl Marşı’nın yazılışının 99. yıldönümünde sahnelenecek. Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, Taceddin Dergâhı’nda konaklarken Türk Milleti adına tarihe mal olacak şiirini millî duygularla hiç bir menfaat gözetmeksizin iki gün gibi oldukça kısa bir zamanda yazıya dökmesi üzerinden Kurtuluş Savaşı’nı ve millî değerlerimizi günümüzde geçen bir olay üzerinden ele alan oyunun yönetmenliğini Hakan Güneri üstleniyor. Senaryosunu Behruz Firuzmand'ın yazdığı oyunda, Ferah Tiyatrosu sanatçıları Behruz Firuzmand, Hakan Güneri, Serdar Dinçel, Hale Üstün, Faruk Alamehmet, İlker Düzen ve Ali Berk Yaman rol alıyor.

Çok sayıda oyuncunun ve sanatseverin katılacağı “YARINDAN DA YAKIN” oyunumuzun galasında, kurumunuzu temsilen bir arkadaşımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih : 12.03.2020 Perşembe

Saat : 19.00 – Kokteyl

: 20.00 – Gala

Yer : Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi (Nine Hatun Mh. Kemal Hatipoğlu Cd. No:4, Esenler)

Bilgi için: Meltem Zengin: 0506 716 64 08