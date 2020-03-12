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Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylarca kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. Hazırlanan raporda çekirgelerin sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği görüldü.

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12 Mart 2020 Perşembe 16:44
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığına dikkat çekti.

Bölgedeki durumun 'alarm verici' seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

ÇEKİRGELER TÜRKİYE SINIRINDA

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği görüldü.

HER GÜN 150 KİLOMETRE YOL KATEDEBİLİYOR

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

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