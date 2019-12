Çekmeköy’ü Ziyaret Eden İmamoğlu’ndan “Seyir Tepesi” Talimatı

16’nci ilçe ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu, “Biz, her ilçenin kendi deneyiminin bizim için çok değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü siz, her gün yaşayanlarsınız buranın; ama biz, İstanbul’a daha büyük ölçekten bakmaya çalışan bir ekibiz. Diyalogu en üst seviyede tutmak, görevimizin gereğidir. Bu bir lütuf değildir” dedi. Sunumun ardından saha incelemesine çıkan İmamoğlu’nun ilk durağı, Rahmi Demir Seyir Tepesi oldu. İmamoğlu, “Allah vergisi” olarak nitelediği alanın, İstanbulluların kullanımına hızlıca açılması için kurmaylarına talimat verdi. İmamoğlu, belirlenecek yakın bir tarihte, Çekmeköy ve Ümraniye’ye sınır olan bölgede, her iki ilçenin belediye başkanı ile bir araya gelmek istediğini belirtti.

İmamoğlu, daha sonra Taşdelen Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun kavşak incelemesi sırasında, “Kavşak bitince Başkan da bana Meclis’te oy verir artık” deyince eğlenceli anlar yaşandı. Her iki başkan, bu espri sonrasında birbirlerine sarılarak güldü.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ortak masa” toplantılarının 16’ncısını Çekmeköy Belediyesi’ne yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından ağırlanan İmamoğlu, “Bugün Çekmeköy’deyiz. İlçelere yaptığımız gezilere devam ediyoruz. Amacımız, İBB’nin uyumlu bir şekilde, tüm ilçe belediyeleriyle İstanbul’a hizmet etmesini sağlamak” dedi. Her gittikleri ilçenin bir fotoğrafını çektiklerini ifade eden İmamoğlu, “İBB’nin mevcutta yürüyen işlerine bakıyoruz, beklentileri konuşuyoruz. Bu diyalogun üst seviyede faydası olacaktır. İlçe gezilerimiz tamamlandıkça, bölgesel çalışma masalarımız devreye giriyor. Hepsi bizim için sevindirici. İstanbul adına keyifli bir çalışma. Biz, her ilçenin kendi deneyiminin bizim için çok değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü siz, her gün yaşayanlarsınız burada; ama biz, İstanbul’a daha büyük ölçekten bakmaya çalışan bir ekibiz. Mikro ölçekte yaşanan sorunlara anlık ifadeleriniz, vatandaşa hizmeti en hızlı şekilde sunmamıza sebep olacaktır. Gezinin temel amacı bu. Ama burada durmayacak, devam edecek Allah’ın izniyle. Diyalogu en üst seviyede tutmak, görevimizin gereğidir. Bu bir lütuf da değildir, onun da altını çizeyim. Bu açık toplantıya, yüksek katılımla bize hazırlık yaptığınız için de çok teşekkür ederim” diye konuştu.



POYRAZ: “İNŞALLAH ÇEKMEKÖY’ÜN DAHA GÜZEL OLMASI İÇİN HEP BERABER GAYRET EDERİZ”

Poyraz da İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Biz de Başkan’ımıza hoş geldin, diyoruz. İstanbul gibi hakikaten yoğun bir şehirde bu kadar zaman ayırmanız… Allah razı olsun. Bütün ekibinize çok teşekkür ederiz. Çekmeköy, güzel ve yaşanılabilecek bir ilçe. İnşallah bunun daha güzel olması için hep beraber gayret ederiz” sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından, Çekmeköy’ün sorunlarının ele alındığı sunumun yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu. Başkan Poyraz ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından saha incelemesine çıkan İmamoğlu ve Poyraz’ın ilk durağı, Rahmi Demir Seyir Tepesi oldu. Burada Merkez Mahallesi Muhtarı Nuray Tak da heyete dahil olarak, sorunlarını anlattı. İmamoğlu, “Allah vergisi” olarak nitelediği alanın, İstanbulluların kullanımına hızlıca açılması için kurmaylarına talimat verdi. İmamoğlu, belirlenecek bir tarihte, Çekmeköy ve Ümraniye’ye sınır olan bölgede, her iki ilçenin belediye başkanı ile bir araya gelmek istediğini belirtti.



FAYTON SORUSUNA YANIT: “EPEYCE YOL ALDIK”

Gazeteciler, İmamoğlu’na, İstanbul Valiliği’nde dün gerçekleştirilen fayton toplantısında neler konuşulduğuyla ilgili soru yöneltti. İmamoğlu soruya, “Aslında epeyce yol aldık. Prensip kararlarımız var. Zaten genel açıklama yapmıştım ben, biliyorsunuz. O açıklamanın üstüne ekleyeceğim başka bir sayfa yok. Ama koordineli çalışıyoruz. Kaymakamlık, Belediye Başkanı’mız, Valimiz, biz, bütün ekiplerimiz… Her iki tarafın da güçlü komisyonları var, entegre. Süreci takip ediyoruz ekibimizle. Orada takip ettiğimiz en önemli konu, bin 300’ün üzerinde atın sağlığı var. Onlara dönük çalışmalar yürütülüyor, Tarım Bakanlığı olsun, bizim birimlerimiz olsun… Hijyen çalışmaları var Ada’da. Onları konuştuk. Yarınları konuştuk. Ama şu an süreç devam ediyor. Zamanı geldiğinde, yine Vali’mizle beraber süreci paylaşacağız” yanıtını verdi.

