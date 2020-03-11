Pazar Servislerinde Kadın Şoför Dönemi

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ile çalışan Beylikdüzü Belediyesi’nin Çarşamba ve Pazar günleri kurulan Beylik Pazarı’na vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için verdiği servis hizmetinde kadın şoförleri istihdam etmesi vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Beylik Pazarı’ndaki servislerde görev yapan kadın şoförlere, erkek meslektaşlarının da destek verdiğini belirten Kırlangıç AŞ Genel Müdürü Engin Erişir, “Kadınlar, Beylikdüzü Belediyesi ve Kırlangıç şirketi olarak bizlerin de katkılarıyla önümüzdeki süreçte, sadece servis şoförlüğünde değil, her sahada, daha çok işin içinde olacaklar.” dedi.

Erişir: Çok Güzel Tepkiler Alıyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları çerçevesinde, kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kırlangıç AŞ Genel Müdürü Engin Erişir ,“2019 yılının Şubat ayında ilk kadın şoförümüz pazar servislerimizde görev aldı. İlerleyen süreçte, kademe kademe kadın şoför sayısını arttırdık. Şu anda, pazar servislerimizde dört kadın şoför görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan da kadın şoförlerle ilgili teşekkür mesajları ve kadın şoförlerin sayısının daha da artırılması yönünde talepler alıyoruz.” diye konuştu. Kadın şoför uygulamasının toplumdaki kadın şoförlere yönelik olumsuz önyargıyı kırmak adına da iyi bir adım olduğunun altını çizen Genel Müdür Engin Erişir, açıklamasında “Toplumda, kadın şoförlerin acemi ve kontrolsüz olduğu şeklinde yanlış bir kanı var. Tam aksine, kadın şoförler, erkek şoförlerden daha dikkatli, daha eğitimli, anne oldukları için de daha kontrollüler, daha emniyetliler. O bakımdan da ben, erkeklerden bir adım önde olduklarını düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Meslektaşlarından ve Vatandaşlardan Destek

Beylikdüzü Belediyesi’nin pazar servislerinde görev yapan erkek şoförler ,“Kadın şoför arkadaşlarımızın hem şoförlükleri güzel hem de vatandaşlardan güzel geri dönüşler var. Gurur duyuyoruz.’ derken vatandaşlar da “Memnunuz. Keşke sayıları daha da artsa’ diyerek kadın şoförlere destek veriyorlar. Beylik Pazarı’ndaki servislerde çalışmaya başlayan ilk kadın şoför Ayşe Altay, “İlk başladığımda tek kadın şofördüm. Bütün meslektaşlarım erkekti. Biraz çekindim açıkçası ama sağ olsunlar, hepsi çok güzel destekçim oldular, yanımda oldular. Vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldık. Talepler çoğalınca da kadın şoförlerimizin sayısı arttı.” derken vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ve güzel dostluklar kurduklarını söyleyen kadın şoförlerden Elem Dündar ise “Ben, hiç çekinmeden bu işi yapıyorum ama benim en büyük destekçim eşim. Beni, eşim destekledi.” şeklinde konuştu. Kadın şoförlerden Filiz Saydan da “Mesleğimizin zorlukları da çok güzel yanları da var. Bu işi severek yapmak, gönül vermek lazım… Biz de işimizi çok severek yapıyoruz. Vatandaşlar da çok memnunlar… Bu işi yapmak isteyen kadınları bekliyoruz. Beylikdüzü Belediyesi’ne ve Eda Tur sahibi Metin Aydın’a bizlere bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.