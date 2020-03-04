Çalık, Beylikdüzü’nün 3000. Bebeğine Hoş Geldin Dedi

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Geleceğe umut olan, yeni doğan bebeklere 2 Şubat 2016 tarihinden bu yana ziyaretler gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi bu kez 3000’inci bebeğini sürprizlerle karşıladı. Yeni doğan bebek seti hediye edilen ziyarette hayata gözlerini yeni açan minik bebek Uras Yanpınar’ın doğumu pastayla kutlanırken hayırlı ve sağlıklı bir ömür dilendi. Eşi Zehra Çalık ile Uras bebeğin fotoğraf albümlerine de bakan Başkan Çalık’ın ziyaret boyunca minik Uras ile ilgilendiği anlarda keyifli görüntüler ortaya çıktı.



“3000’inci Bebeğimiz Memleketimize Uğur Getirsin”



Ziyarete, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Zehra Çalık, Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Başa, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri katıldı. Aileye iyi dileklerini ileten Başkan Mehmet Murat Çalık, “Geleceğimizin umut ışığı olan evlatlarımızın her biri bizler için çok değerli ve kıymetli. İnşallah Uras bebek de memleketimize uğur getirsin.” dedi.