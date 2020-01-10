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Beylikdüzü’ne Son 9 Ayda 32 Bin Metrekare Yeni Yeşil Alan

Huzurlu ve yeşil bir gelecek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Beylikdüzü Belediyesi, Nisan 2019 tarihinden bu yana toplamda 32 bin metrekare yeşil alanı Beylikdüzü’ne kazandırdı. 2019 yılı içerisinde ilçede toplamda 14 yeni park hizmete açılmış oldu. Yaşam Vadisi 3.Etap çalışmalarına da start veren Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda 37 parkın tüm bakım ve onarım çalışmalarını özenle gerçekleştirerek daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturdu.

Beylikdüzü’ne Son 9 Ayda 32 Bin Metrekare Yeni Yeşil Alan

Huzurlu ve yeşil bir gelecek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Beylikdüzü Belediyesi, Nisan 2019 tarihinden bu yana toplamda 32 bin metrekare yeşil alanı Beylikdüzü’ne kazandırdı. 2019 yılı içerisinde ilçede toplamda 14 yeni park hizmete açılmış oldu. Yaşam Vadisi 3.Etap çalışmalarına da start veren Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda 37 parkın tüm bakım ve onarım çalışmalarını özenle gerçekleştirerek daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturdu.

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haber 2
10 Ocak 2020 Cuma 11:52
Beylikdüzü’ne Son 9 Ayda 32 Bin Metrekare Yeni Yeşil Alan

Yarınlara daha yeşil bir Beylikdüzü bırakmak ve Beylikdüzü’nde kişi başına düşen 9.5 m2 yeşil alan miktarını dünya standartlarına taşımak adına çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Başkan Mehmet Murat Çalık ile birlikte 9 aylık süreçte yeşil alanları 32 bin m2 artırdı. İstanbul’un yeşil alan açısından en zengin ve örnek ilçelerinin başında gelen Beylikdüzü ’ne Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu 2019 yılı boyunca yeni 14 parkın eklenmesinin yanı sıra 37 parkın da bakım ve onarımı büyük özenle tamamlandı. Yeşil ve huzurlu Beylikdüzü hedefini gerçekleştirmek için son 9 aylık süreçte yeşil alan ve parklara yönelik yürütülen çalışmalar içerisinde Beylikdüzü’nün parlayan yıldızı olan Yaşam Vadisi’nin de 3.etabına başlandı.

Vadi’nin yeni etap çalışmaları hızla başladı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeni parkları hayata geçirirken bir yandan da mevcut parkları revize edip baştan aşağı yeniledi. Beylikdüzü Belediyesi son 9 ay içerisinde 37 parkı daha fonksiyonel ve modern bir görünüme kavuşturdu. Beylikdüzü’nün nefesi olan Yaşam Vadisi’nin 148 bin m2’lik alandan oluşan 3.etabının çalışmalarına hız kesmeden başlanırken devam edecek etaplarla Beylikdüzü denizle buluşacak.

Başkan Çalık, “Kentin her bir noktasında ulaşılabilir nefes alanları oluşturacağız”

Beylikdüzü Belediyesi’nin öncelikli konularından birinin yeşil alan olduğunu her fırsatta hatırlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “2014 yılında yeşil bir çevre için çıktığımız yola, hedefimizi büyüterek daha mutlu, daha özgür daha yeşil bir Beylikdüzü hayaliyle devam ediyoruz. Yaşam Vadisi’nin ilk etaplarıyla hayallerimizi gerçekleştirmenin ve paylaşmanın mutluluğunu da gururunu da beraberce yaşadık. Şimdi yeni dönemde, Yaşam Vadisini yeni etaplarıyla denizle buluşturacağız. 1 milyon 200 bin m2 alanla Dünyada yeşilde 5. Sırada, mutlulukta ise 1. sırada olmayı hedefliyoruz. Beylikdüzü mevcut durumundan da daha yeşil hale getirilecek ve yalnızca Yaşam Vadisi değil kentin her bir noktasında kolay ulaşılabilir nefes alanları oluşturulacağız. Ayrıca deniz ile erişim yeşil alanlarla güçlendirilecek” dedi.

Yakuplu’ya 3 yeni park

Yaşam Vadisi'nin 3. Etabının 2020 yılında tamamladığında ilçenin denizle bağlantısının güçleneceğini de vurgulayan Çalık, “Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9.5 m2 yeşil alanla yetinmiyoruz, bunu artıracağız. Geçtiğimiz ay 120 yetişkin çınar diktik. 2019'da 37 parkın bakım onarımını tamamladık. 2019 yılında  toplamda14 yeni parkı Beylikdüzü'ne kazandırmış olduk. Yeşil alan miktarını da 32 bin m2 artırdık. Şu an Yakuplu'da devam eden 3 yeni parkımız var. Onları da en kısa sürede açacağız ve 2020'de Yakuplu ormanını projelendirip Yakuplu halkının kullanımına açacağız” diyerek yeşil Beylikdüzü için proje üretmeye devam edeceklerini paylaştı.

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