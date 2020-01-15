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Beylikdüzü Sosyal Belediyecilikte Sınır Tanımıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal hizmetteki 9 aylık bilançosuna ait verileri paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Göreve geldiğim günden bu yana, 11 bin 103 aileye gıda, bin 458 haneye süt ve bebek bezi yardımı yapıp bin 761 kişiye de evde destekleyici sağlık hizmeti verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Beylikdüzü Sosyal Belediyecilikte Sınır Tanımıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal hizmetteki 9 aylık bilançosuna ait verileri paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Göreve geldiğim günden bu yana, 11 bin 103 aileye gıda, bin 458 haneye süt ve bebek bezi yardımı yapıp bin 761 kişiye de evde destekleyici sağlık hizmeti verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

haber 2
haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:24
Beylikdüzü Sosyal Belediyecilikte Sınır Tanımıyor

Vatandaşları sosyal hizmet alanında layık oldukları hizmetlerle buluşturmak için canla başla çalışan Beylikdüzü Belediyesi, son 9 ayda, 11 bin 103 aileye gıda, bin 458 haneye süt ve bebek bezi yardımı yaptı; bin 761 kişiye ise evde destekleyici sağlık hizmeti verdi. Belediyenin sosyal hizmet alanındaki özverili çalışmalarını, vatandaşlar da memnuniyetle karşılıyor. Çocuktan kadına, yaşlıdan özel gereksinimli bireye kadar her yaş ve her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için azimle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2020 yılında da sosyal destek ve hizmetlerin artarak sürdürüleceğini söyledi.

Yardımlaşma ve Dayanışma Bilinciyle Çalışılıyor

Beylikdüzü’nde yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle çalışarak  ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda, süt, bebek bezi yardımlarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, aşevi hizmetiyle de 153 haneye yemek hizmeti verdi. Bakıma muhtaç vatandaşlara da evlerinde düzenli olarak özbakım, temizlik ve kuaför hizmeti veren müdürlük, ilçede dayanışmayı arttırmak için kurduğu Dosteller Mağazası aracılığıyla da ihtiyaç sahibi bin 547 aileye toplamda 171 bin kıyafet dağıttı. Vatandaşlara her türlü katkıyı sunan müdürlük yetkilileri, vatandaşlara ‘Okuma Yazma, Dinimizi Öğreniyorum, Ana Baba Okulu, Evlilik Okulu, Kadın Sağlığı, Kadının İnsan Hakları, Çocukların Bedensel Söz Hakkı, Baba Destek Eğitim Programı, Anne Destek Eğitim Programı’ ve ‘Aile Danışma Merkezi, Kadın Dayanışma Merkezi, Danışma Takip ve Rehabilite’ gibi psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeyi sürdürüyor.

Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Oranı %99

Sağlık konusunda da çok hassas davranan ve evde bakım hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşla buluşması için bütün imkanlarını seferber eden belediyenin evde serum, enjeksiyon, pansuman, kan alma gibi hizmetleri kapsayan evde bakım ve destek hizmetlerinden, son dokuz ayda bin 761 kişi faydalandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fizyoterapi ve tamamlayıcı fizik tedavi hizmetleriyle 2 bin 154 kişiye ulaşan Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 143 kişiyi de konuşma terapisi hizmetiyle buluşturdu. Müdürlüğün hasta nakil ambulansı hizmetinden ise 382 kişi yararlandı. Müdürlük, ‘Mamografi, Diş, İşitme, Göz’ gibi testlerle de koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor.

Özel Gereksinimli Bireylere Özel Hassasiyet

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireyler için verdiği hizmetlerle de dikkat çekiyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan engelli araçları ile özel gereksinimli vatandaşların ulaşım sorunu ortadan kaldırılırken son 9 ayda engelli nakil hizmetinden 949 kişi faydalandı. Kavaklı’da faaliyetini sürdüren Engelsiz Yaşam Birimi’nde ise özel gereksinimli bireylere dramadan masa tenisine uzanan geniş yelpazede ücretsiz eğitim verilirken düzenlenen atölye ve gezi programlarıyla da özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi için her türlü olanak sağlanıyor.

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