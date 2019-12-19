Beylikdüzü Belediyesi’nden “Her Kuşa Bir Yuva”

Beylikdüzü Belediyesi doğal şartlarda yaşamını sürdüren ve soğuk kış günlerinde zorluk çeken kuşlar için “Her Kuşa Bir Yuva” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait marangozhanede 200 adet kuş yuvası yapılarak, Müdürlük ekipleri tarafından parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Doğal malzemelerden üretilen korunaklı kuş yuvaları, Beylikdüzü’nü göç yolu olarak kullanan kuşların soğuk havalardan korunmasına olanak sağlıyor.

Çalık; “Tüm Canlıların Yaşam Koşullarını İyileştirmek İçin Mücadele Ediyoruz”

Ahşap kuş yuvaları ile kuşların sağlıklı yaşam mekânlarına kavuşacağını ve doğal dengenin korunmasında projenin önemli bir role sahip olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Beylikdüzü’nde sadece insanların değil, tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Eko sistemin en önemli unsurlarından bir tanesi olan kuşlarımızın çetin kış koşullarını en iyi şekilde geçirmeleri adına Beylikdüzü’nün tamamını kuş yuvalarıyla donatıyoruz. Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız…” şeklinde konuştu.