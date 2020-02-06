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Beylikdüzü Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan yoğun kar yağışı öncesi karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarına çuvallanmış tuz dağıtımına başlanırken belirli bölgelerde kar küreme araçları konumlandırıldı. İlçede yaşayan vatandaşların mağdur olmaması adına Beylikdüzü Belediyesi, en zorlu hava koşullarında 270 personel ve 83 araçla 7/24 esasıyla hizmet verecek.

Beylikdüzü Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan yoğun kar yağışı öncesi karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarına çuvallanmış tuz dağıtımına başlanırken belirli bölgelerde kar küreme araçları konumlandırıldı. İlçede yaşayan vatandaşların mağdur olmaması adına Beylikdüzü Belediyesi, en zorlu hava koşullarında 270 personel ve 83 araçla 7/24 esasıyla hizmet verecek.

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06 Şubat 2020 Perşembe 16:03
Beylikdüzü Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
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İstanbul için verilen yoğun kar yağışı uyarısı öncesi Beylikdüzü’nde başta Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü koordinesiyle karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Tüm belediye müdürlüklerinin görev tanımlarının ortaya konduğu çalışmada, belediye meclis üyelerinin de sorumlu olduğu mahalleler belirlenirken bu yıl belediye ekipleri, 270 personel ve 83 araçla 7/24 hizmet verecek. İhtiyaç halinde sitelerin ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 4 bin adet çuvallanmış tuz, kar küreme araçlarında kullanılmak üzere 2 bin 600 ton tuz ve 3 bin 750 kg solüsyon mevcut. Aynı zamanda çuvallanmış 25 kg ağırlığındaki tuzlar kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırken karla mücadele süresince ihtiyaç duyulacak miktarda kışlık kıyafet ve iaşe tedarikleri de belediye tarafından karşılandı.

Beylikdüzü’nde 8 Bölgede Donanımlı Hizmet

Bu yıl da 8 bölgeye ayrılan Beylikdüzü’nde belirlenen noktalarda araçlar ve personel, gerektiği her an tam donanımlı ekipmanları ile yollara müdahale edecek. Kar ile mücadelede kullanılmak üzere 5 adet kamyonet, 2 adet jcb ve 2 adet greyderin bölgede hazır olduğunu belirten Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “Bugün ki hava şartlarına göre çok yoğun geçmeyecek fakat kar yağışının beklendiği gelen verilere göre bilinmektedir. Bugün 24 saat esasına göre 100 personelimiz hâlihazırda nöbete vardiyalı olarak başlamıştır. Bölgede şu an 7 tane kar küreme aracımız da belirlenen noktalara sevk edilmiştir” dedi.

Çuvallanmış tuzlar muhtarlıklara bırakılıyor

Çuvallanmış tuzların ihtiyaç durumunda vatandaşlar tarafından kullanabilmesi için dağıtıma başladıklarını da belirten Müdür Hakan Baş,“5 tane kamyonetimizle bölgede ki kamu kurum ve kuruluşlarına paketlenmiş, çuvallanmış tuzların dağıtımını yapmaktayız. MEB’e bağlı okullar, sağlık ocakları, muhtarlık binalarımız, camilerimiz gibi pek çok yerde arkadaşlarımız dağıtımları sürdürmektedir. İlk olarak bölgemizin en büyük mahallerinden biri olan Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığına tuz çuvallarını bırakarak başladık. Buradan ihtiyacı olan vatandaşlarımız ve sitelerimiz gelip gerekli ihtiyacı olan tuzları alabilir veya belediyemiz çağrı merkezine ulaşarak taleplerini iletebilirler” ifadelerini kullandı.

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