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Engelli Gençlerin Doğum Günü Sevinci

Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, burada eğitim gören engelli gençlerin doğum günlerini kutladı. Ayrıca yatağa bağımlı engelli Fatih Cengiz’i de evinde ziyaret eden Aydıner, Fatih’in doğum gününü kutlayarak ona moral verdi.

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18 Şubat 2020 Salı 12:16
Engelli Gençlerin Doğum Günü Sevinci
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Burada eğitim gören engelli gençlerin doğum günlerini kutlayan Başkan Aydıner, “Engelli kardeşlerimizin eğitim aldığı, sosyal aktivitelerde bulunduğu ve keyifle vakit geçirdiği Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’miz önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Burada sevgi paylaşılıyor ve paylaşıldıkça da büyüyor.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

YATAĞA BAĞIMLI GENCE MORAL VERDİLER

Öte yandan, Başkan Aydıner ve Kaymakam Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi’nin destek verdiği yatağa bağımlı engelli genç Fatih Cengiz’i evinde ziyaret etti. Pasta keserek Fatih Cengiz’in doğum gününü kutlayan Aydıner ve Şenel, Fatih’e moral verdiler.

15 KİŞİLİK EKİP HİZMET VERİYOR

Engelli bireylerin eğitim aldığı ve sosyal aktivitelerde bulunduğu Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’nde toplam 15 kişilik bir ekip ile 13 yaş üstündeki engellilere hizmet veriliyor. 2 katlı merkezde idari odaların yanında 2 etkinlik sınıfı, 2 dinlenme odası, birer tane de sosyal servis ve bireysel görüşme odası yer alıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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