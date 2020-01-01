İstanbul’a İhanetin En Büyüğünü Kuzu İnşaat Sea Pearl Projesi İle Yaptı

İstanbul İçin 2019 Yılının En Önemli olayı ne oldu ?

İstanbul Times Gazetesi olarak 2019 yılının son, 2020 yılının ilk manşetimizi 23 Haziran 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kazanmasını olarak belirledik.

İstanbul Times Haber Merkezi / Özel Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliği yaptığı bir toplantıda bugüne kadar imar verilmeyen bir çok yere kendi dönemlerinde verilen yükse imarları ciddi ve yerinde bir öz eleştiri yapmak maksadı ile İstanbul’a ihanet ettik açıklaması yaparak durumu özetlemişti.

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra İstanbul’da verilen haksız imarları inceleyip Kamuoyunu bilgilendirmek maksadı ile sayısız habere imza attı…

Kuzu İnşaat’ın Ataköy Sahilinde denize sıfır yaptığı Sea Pearl Projesini de mercek altına alan Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi “Eylül 2009 yılında İstanbul ‘da yaşanan sel felaketini kendi gözlerim ile gördüm.Bu durum özelikle dere yataklarına,ilçelerin kesişme noktasına, yol kenarlarına ve deniz sahillerine yapılan yapıları mercek altına aldım.

Bu Projelerin içinde yer alan birisi de Kuzu İnşaat’ın Bakırköy İlçesi Ataköy sahilinde inşaatına başladığı Sea Pearl Projesi idi.

Haberlerimizde özetle bu alanda Doğu Roma İmpartatorluğu tarafından İstanbul’un yönetildiği 1.120 sene boyunca imar verilmediği,Osmanlı İmparatorluğunun 1453’den 1923 yılına kadar geçen 470 senelik dönem de sadece minik bir baruthane dışında hiçbir yapı yapılmasına izin vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti 1923’den 2002 senesine kadar geçen 79 yıllık sürede zaman zaman bir sente dahi ihtiyacı olduğu halde hiçbir zaman halkın ortak alanı olan bir sahile imar vermeyi düşünmedi.

Ancak Ne olduysa oldu ve 2002’den sonra İstanbul 1204 Latin saldırısından daha çok verilen imarlar ile tahrip edildi.

İstanbul Times Gazetesi olarak bu haksızlığı haber yaptık diye Kuzu İnşaat tarafından o kadar çok dava açıldı ki ancak hepsini biz kazandık…

Hüseyin Çetiner konuşmasına şu şekilde devam etti “Kuzu İnşaat’ın Sea Pearl Projesi’nin uygun olmayan bir yerde yapıldığını kamuoyuna duyuracak haberler yaparken amacımız kesinlikle şirketi yıpratmak değildi. Halende öyle bir amacımız yoktur. Çünkü Bizler İnşaat yapan ve firmanın rakibi olan bir konumda değiliz.

Kuzu İnşaat kendi reklamlarında bile DENİZ İLE ARANIZA hiçbir şey girmeyecek dediği halde yaptığımız haberlerin yayından kaldırılması ve hakkımıza sayısız maddi ve manevi tazminat davası açılmasını talep etti.

İstanbul Bakırköy ,İzmir Dikili ve Yargıtay 4.Hukuk Dairesinde açtıkları bütün davaları kaybeden Kuzu İnşaat özür dilemek yerine bizi tehdit etmeyi tercih etti .

Biz hiçbir zaman haksızlığa ve tehdide boyun eğmedik,ve eğmeceğiz.

Kuzu İnşaat Bizleri Cumhuriyet Savcılıklarına ,Mülkiyet ve Sınai Haklarına bakan Savcılara, YouTube’ye ,Gooğle, İstanbul Bakırköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/324 Esas ve 2016/263 karar sayılı dosyasına da,İzmir Dikili Sulh Ceza Hakimliği ‘nin Değişik İş 2016/ 674 D.İş Dosyası ile dava açtı bütün yerel mahkemelerde açtıkları davaları kaybedince sanki çok haklıymış gibi bu saferde Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde Yerel Mahkemelerin kararının iptal edilmesini isteyen Esas 2016/15917 ve 2019/1043 Karar dosya maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabul edilmesini isteyen davayı açtı.

Başta beri kamuoyu adına yayın yaptığımızı ifade eden Yüce Yargımız İstanbul ve İzmir’de hakimler var diyecek kararlar vererek Kuzu İnşaat’ın Ataköy Sahilini halka kapattığını söyleyen haberlerimizin gerçek olduğunu ve kamuoyunu bilgi sahibi yaptığını söyleyerek bizim LEHİMİZE karar verdi.

Peki İstanbul Times Yayın Grubu Kuzu İnşaat ve kamu idaresinden ne istiyor ?

Kuzu inşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu’nun hem kamuoyunda hem de bizden özür dilemesini ve Kamu’nun da Sea Pearl Projesinin bir an önce yıkılıp Ataköy sahilinin 8.500 yıldır olduğu gibi İstanbul halkına açılmasını talep ediyoruz diyen Hüseyin Çetiner haklı olduğu konuda ucunda ölüm olsa dahi hiçbir şekilde zor ve kaba bir şekilde kimse bizi işimizi yapmaktan engelleyemez, İnşaat açsından 2019 yılının en önemli olayı Yargıtay’ın Kuzu İnşaat’ın Dava Talebini RED edip bizi haklı bulması bizi memnun etmiştir.

Hüseyin Çetiner, çok yakında son 10 yılda İstanbul’da yapılan imar ucubesi binaların irdelendiği kitabının yarısını Kuzu İnşaat’ın Sea Pearl Projesine ayırdığını ifade ederek haberleri içinin açılan davaların bütün tutanaklarını ve mahkeme kararlarını yayınlayarak halka Ataköy Sahilinde neler olduğunu herkes bilecek diyerek sözlerini tamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)