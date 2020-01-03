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Anne-babalar yağ, süt ve yumurtayla bilim öğreniyorlar

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde ayda bir gün anne-babalar eğitim görüyor. Ebeveynler, evlerinde kolayca bulabilecekleri yumurta, yağ, süt, karbonat gibi malzemelerle deneyler yaparak hem öğreniyorlar hem de bilimi eğlenceli hale getiriyorlar.

Anne-babalar yağ, süt ve yumurtayla bilim öğreniyorlar

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde ayda bir gün anne-babalar eğitim görüyor. Ebeveynler, evlerinde kolayca bulabilecekleri yumurta, yağ, süt, karbonat gibi malzemelerle deneyler yaparak hem öğreniyorlar hem de bilimi eğlenceli hale getiriyorlar.

haber 2
haber 2
03 Ocak 2020 Cuma 12:23
Anne-babalar yağ, süt ve yumurtayla bilim öğreniyorlar

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere de eğitim veriyor. Bu amaçla “Evde Bilim Eğitimi” adı altında bilim merkezi ayda bir gün veliler için hazırlanıyor. Eğitmenler, anne babalara evlerinde kolayca bulabilecekleri soda, yumurta, balon, sıvı yağ, süt, karbonat ve mum gibi malzemelerle nasıl ilgi çekici deneyler yapabileceklerini öğretiyor.

Yanmaz balon ve dans eden mısırlar deneyleri yapıyorlar

Bu etkinlik sayesinde yeniden öğrencilik günlerine dönen veliler, hayallerini bilimin en eğlenceli haliyle gerçeğe dönüştürüyor. Katılımcılar, yanmaz balondan dans edene mısırlara ve yürüyen sulara kadar değişik içerikte üretimlerde bulunuyor. Burada eğitim alan anne babalar evlerinde çocuklarıyla deneyleri tekrarlayarak çocuklarına bilimsel çalışmalar yaptırma ve onlarla kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

İlçe sakinlerini bilim merkezine davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Evde çocuklarınızla güzel vakit geçirmek, onlara bilimi sevdirmek istiyorsanız sizleri Bilim Merkezimizin düzenlediği ‘Evde Bilim Eğitimi’ne bekliyoruz” dedi.

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