banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
113329
ALTIN
287.039
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6939
EURO
6.5872
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
Son Dakika
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam...
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi...
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona Hesap Vermek dedi ve ilk 6 Ayın Bilançosunu Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona...

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alişan, ziyaret ettiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilerle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Burada eğitim gören kursiyerlerle türküler söyleyen, ok atan, bilek güreşi yapan Alişan, “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında görme engelliler için kitap okudu. Engelliler Sarayı’na hayran kaldığını belirten ünlü sanatçı, “Gelirken tek veya iki odalı küçük bir yer zannediyordum ama burası gerçekten bir saray” dedi.

Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alişan, ziyaret ettiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilerle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Burada eğitim gören kursiyerlerle türküler söyleyen, ok atan, bilek güreşi yapan Alişan, “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında görme engelliler için kitap okudu. Engelliler Sarayı’na hayran kaldığını belirten ünlü sanatçı, “Gelirken tek veya iki odalı küçük bir yer zannediyordum ama burası gerçekten bir saray” dedi.

haber 2
haber 2
25 Aralık 2019 Çarşamba 12:56
Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu

Sevilen şarkıcı Alişan, Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Kitabıma Ses Ol” isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engellilerle bir araya geldi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na girişte coşkuyla karşılanan ünlü sanatçı, kendini konuk eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezdi. Paralimpik spor salonuna giren ünlü isim, uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları olan “Altın Kızlar”ın da aralarında bulunduğu milli sporcularla tanıştı. Şampiyonları tebrik eden sanatçı, bazı sporcuların tekliflerini geri çevirmeyip onlarla bilek güreşi yaptı. Okçularla birlikte ok atan ve müzik sınıfında da mikrofonu eline alıp “Erik dalı gevrektir” şarkısını engellilerle birlikte söyledi. Tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyelerinde derslere de katılan Alişan, kursiyerlerin çalışmaları yerinde izledi.

Burada birçok güzelliğe şahitlik ettik

Ünlü şarkıcı daha sonra “Kitabıma Ses Ol” projesine destek vermek için ses kayıt odasına girdi. Başkan Çağırıcı ve Alişan, Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından engelliler için 5’er sayfa okudu. Bağcılar’da engelleri kaldırdıklarını söyleyen Çağırıcı, “Yıllardır bu merkezde birçok güzelliğe şahitlik ettik. Yıllarca evinde mahkûm olan evladımızın burada başarılar elde ettiğini gördük. Eskiden engellisi olan ailelerin hep ağladığını görürdük ama bu mekânda kimsenin ağladığını görmedik. Ancak sevinçten ağladığını gördük. Yıllardır ailesine yük olarak görünen kardeşlerimizin burada kendilerine, ailelerine, millete, vatana faydalı olduğunu görünce mutluluktan uçtuklarını gördük” dedi.

Böyle bir yapıya sahip olduğunuz için çok şanslısınız

İlçe sakinlerinin böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu kaydeden Alişan şöyle konuştu: “Gelirken merkezi tek veya iki odalı küçük bir yer zannediyordum. İsim olarak öylesine konuldu diye düşünüyordum. Ama görünce çok şaşırdım. Burası gerçekten bir saray. Burada gezmekten çok büyük keyif aldım. Buranın halkı böyle bir başkana ve böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. Bizim en büyük sorunumuz engelli kardeşlerimizin evden çıkamaması.  Hep evin içindeler topluma karışmıyorlar. Burada gördüm ki el sanatları gelişmiş birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Gurur duydum.  Allah bu kompleksi kazandırandan razı olsun.” Programın sonunda başkan Çağırıcı, sevilen sanatçı Alişan’a Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyelik sertifikasını taktim etti.

Engelliler, yoğun sevgi gösterisinde bulundukları Alişan’a kendi yaptıkları oyuncaklardan, çizdikleri tablolardan, yazdıkları kitaplardan ve ürettikleri mantarlardan hediye etti. Coşkuyla karşılanan Alişan, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Belediyesi’nin Bosna’da inşa ettiği 3. Türkçe sınıfı hizmete açıldı
Bağcılar Belediyesi’nin Bosna’da inşa ettiği 3. Türkçe sınıfı hizmete açıldı
Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt
Bulgar tarihçiden Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt
Türkiye üzerinde oynanan oyunları deşifre ettiler
Türkiye üzerinde oynanan oyunları deşifre ettiler
Bağcılar’da tapu sevinci
Bağcılar’da tapu sevinci
Mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor
Mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim