Alişan görme engelli çocuklar için kitap okudu

Sevilen şarkıcı Alişan, Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Kitabıma Ses Ol” isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engellilerle bir araya geldi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na girişte coşkuyla karşılanan ünlü sanatçı, kendini konuk eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezdi. Paralimpik spor salonuna giren ünlü isim, uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları olan “Altın Kızlar”ın da aralarında bulunduğu milli sporcularla tanıştı. Şampiyonları tebrik eden sanatçı, bazı sporcuların tekliflerini geri çevirmeyip onlarla bilek güreşi yaptı. Okçularla birlikte ok atan ve müzik sınıfında da mikrofonu eline alıp “Erik dalı gevrektir” şarkısını engellilerle birlikte söyledi. Tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyelerinde derslere de katılan Alişan, kursiyerlerin çalışmaları yerinde izledi.

Burada birçok güzelliğe şahitlik ettik

Ünlü şarkıcı daha sonra “Kitabıma Ses Ol” projesine destek vermek için ses kayıt odasına girdi. Başkan Çağırıcı ve Alişan, Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından engelliler için 5’er sayfa okudu. Bağcılar’da engelleri kaldırdıklarını söyleyen Çağırıcı, “Yıllardır bu merkezde birçok güzelliğe şahitlik ettik. Yıllarca evinde mahkûm olan evladımızın burada başarılar elde ettiğini gördük. Eskiden engellisi olan ailelerin hep ağladığını görürdük ama bu mekânda kimsenin ağladığını görmedik. Ancak sevinçten ağladığını gördük. Yıllardır ailesine yük olarak görünen kardeşlerimizin burada kendilerine, ailelerine, millete, vatana faydalı olduğunu görünce mutluluktan uçtuklarını gördük” dedi.

Böyle bir yapıya sahip olduğunuz için çok şanslısınız

İlçe sakinlerinin böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu kaydeden Alişan şöyle konuştu: “Gelirken merkezi tek veya iki odalı küçük bir yer zannediyordum. İsim olarak öylesine konuldu diye düşünüyordum. Ama görünce çok şaşırdım. Burası gerçekten bir saray. Burada gezmekten çok büyük keyif aldım. Buranın halkı böyle bir başkana ve böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. Bizim en büyük sorunumuz engelli kardeşlerimizin evden çıkamaması. Hep evin içindeler topluma karışmıyorlar. Burada gördüm ki el sanatları gelişmiş birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Gurur duydum. Allah bu kompleksi kazandırandan razı olsun.” Programın sonunda başkan Çağırıcı, sevilen sanatçı Alişan’a Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyelik sertifikasını taktim etti.

Engelliler, yoğun sevgi gösterisinde bulundukları Alişan’a kendi yaptıkları oyuncaklardan, çizdikleri tablolardan, yazdıkları kitaplardan ve ürettikleri mantarlardan hediye etti. Coşkuyla karşılanan Alişan, alkışlar eşliğinde uğurlandı.