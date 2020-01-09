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Gülsin Onay’dan Ataşehir’de Piyano Resitali

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ataşehir Belediyesi Uluslararası Klasik Müzik Festivali tüm hızlıyla devam ediyor.

Gülsin Onay’dan Ataşehir’de Piyano Resitali

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ataşehir Belediyesi Uluslararası Klasik Müzik Festivali tüm hızlıyla devam ediyor.

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09 Ocak 2020 Perşembe 16:19
Gülsin Onay’dan Ataşehir’de Piyano Resitali

Dünyaca ünlü sanatçı Gülsin Onay, piyanosunun tuşlarına bu kez de Ataşehirli sanatseverler için bastı.

 

MSKM sahnesinde ilk olarak Ludwig van Beethoven’in “Sonata Pathetique” adıyla bilinen 8. Piyano Sonatı’nı seslendiren sanatçı uzun süre sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

 

Gülsin Onay, konserin ikinci bölümünde Ludwig van Beethoven tarafından bestelenen solo piyano eseri “Andante Favori” deyi çaldı.

 

Konser öncesinde Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve teknik kadrosu Sanatçı Gülsin Onay’a sürpriz yaptı.

 

Kadın Futbolcular ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala yoğun antrenman temposuna kısa bir ara verip klasik müzik dinleme fırsatı buldular.

 

Kendisini dinlemeye gelen futbolcularla tanışan ve onlarla sohbet eden Onay, “Spor ve müzik aslında birbirlerine çok benziyor. Spordaki beden hâkimiyeti, bedenimize, beynimize söz geçirmemiz müzikte de var. Performans sergileyen bir sanatçının üç ayrı görev yaptığını biliyoruz. Entelektüel, sportif ve duygusallığın aynı anda olması gerekiyor. Bu sporcularda da aynı şekilde bulunuyor. Duygu kısım elbette ki biz de daha fazla. Her ne işi yaparsanız yapın bu üç unsur çok önemli” dedi.

 

Futbolcular, ayrıca Gülsin Onay’a kendi isminin yazılı olduğu bir forma ve çiçek hediye ettiler. Futbolcular, Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali’nde kısa bir mola vermenin kendileri motive ettiğini ve Belediyenin düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine katılarak maçların ve yoğun antrenman dönemlerinde yaşadıkları stresin bu sayede bir nebze de olsa azaldığını ifade ettiler.

 

Kadın Futbol Takımı Kaptanı Derya, “Kısa bir mola vermek bize çok iyi geldi. Bu konseri kaçırmak istemedik. İyi ki gelmişiz. Ataşehir Belediyesi’ne ve Teknik Direktörümüz Taner Öner’e teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Festivale katılarak Ataşehirli müzikseverlere keyifli bir gece yaşatan Gülsin Onay ise, “Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Klasik Müzik Festivali’ni oldukça anlamlı buluyorum. Müzik adına yapılan her proje beni heyecanlandırdığı gibi bu gecede Ataşehirli müzikseverlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Özellikle festival kapsamında seyircilerden bilet karşılığında toplanan kitapların, Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara yollanacak olmasını çok değerli. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ataşehir Belediyesi, Akıllı Baykuş Platformu ve Zuhal Müzik işbirliğiyle gerçekleşen “Genç Müzisyenlere Müzik Odaları Kuruluyor” projesinde yer aldım. Müzik odalarından birine adımı vererek beni onurlandırdılar. Böyle projeler sayesinde çocuklarımızın klasik müzikle tanışmasına vesile olduğum için hem gururlu hem de mutluyum.” dedi.

 

Konser sonrasında Onay’a, Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Sevgi Uluğ ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan tarafından çiçek ve Atatürk heykeli takdim edildi.

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