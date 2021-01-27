banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokakta Doğum Yapmakta Güçlük Çeken Kedinin Yardımına Ekipler Koştu
Son Dakika
Sokakta Doğum Yapmakta Güçlük Çeken...
İmamoğlu : İklim Uyum Zirvesi İçin Konuştu
Son Dakika
İmamoğlu : İklim Uyum Zirvesi...
Babacan :“İktidar Laf Değil, İş Üretsin” Esnaf En Zor Dönemini Yaşıyor
Son Dakika
Babacan :“İktidar Laf Değil, İş...
Zeytinburnu İçin Güzel İşler Yapıyoruz…
Son Dakika
Zeytinburnu İçin Güzel İşler Yapıyoruz…

ZKSM’de ‘Şan Eğitimi’ Aldı, Konservatuarı Kazandı

İkinci Neşet Ertaş olma yolunda hızla ilerleyen Tolunay Kaygusuz’un Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’yle başlayan müzik serüveni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başarıyla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
ZKSM’de ‘Şan Eğitimi’ Aldı, Konservatuarı Kazandı
banner171

İstanbul Zeytinburnu’nda doğup büyüyen 21 yaşındaki Tolunay Kaygusuz, Afyon Kacatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı 3’üncü sınıf öğrencisi. Kaygusuz’un küçük yaşlardan beri müziğe olan merakını eğitim hayatına taşıması ise, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’yle başladı. Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim aldığı ilk yıllarda artık bir konservatuara gitmesi gerektiğini kafasına koyan genç yetenek, “Bu işe bir yerlerden başlamalıyım” diyor. O sıralarda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen ücretsiz ‘Şan Eğitimi’ derslerinden haberdar olur olmaz, merkezin yolunu tutuyor. Lise döneminde müzik derslerine aralıksız devam eden Tolunay Kaygusuz, burada aldığı eğitimle konservatuarın yetenek sınavlarını başarıyla kazanıyor. 

“İKİNCİ BİR NEŞET ERTAŞ GELECEKSE O BEN OLAYIM…”

“Konservatuarı kazanmamda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin rolü çok büyük” diyen Kaygusuz’un ilgi alanı ise; Türk Halk Müziği.  Çocukluğundan beri Neşet Ertaş hayranı olan genç müzisyenin kariyerindeki en büyük hedefi, onun gibi bir sanatçı olmak.  Yaklaşık 8 senedir Anadolu ezgilerini hem çalıp hem de seslendiren Kaygusuz’un tarzı ve yorumu şaşırtıcı derecede ünlü usta Neşet Ertaş’a benziyor. Kaygusuz konuyla ilgili olarak duygularını şöyle dile getiriyor: “Benim normalde asıl hedefim büyük bir sanatçı olabilmek. Neşet Babayla büyüdüm. Hep onu örnek aldım. Bir gün ünlü bir sanatçı olabilirsem ikinci Neşet Ertaş ben olayım istiyorum.” 

“ZKSM GENÇ YETENEKLERİN ELİNDEN TUTUYOR”

Halen Zeytinburnu’nda ikamet eden Tolunay Kaygusuz, fırsat buldukça Zeytinburnu Kültür Merkezi’nin yolunu tutup, hocalarıyla derslere katılıyor. Konservatuarın yetenek sınavlarının oldukça zor olduğunu söyleyen genç yetenek, “Konservatuar öncesi müzikle ilgiliydim ancak nota anlamında pek bir şey bilmiyordum. Yetenek sınavlarında zor konular vardır. Tek başıma başa çıkamayacağımı anlayınca destek almam gerekiyordu. Ve o desteği Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeki hocalarımdan aldım. Fırsat buldukça halen ziyaretlerine gidip, pratik yapmaya devam ediyorum. Bugün Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin vermiş olduğu eğitimler neticesinde başarıyla yoluna devam benim gibi birçok genç yetenek var. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan hocalarımıza teşekkür ederim.” diyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytiburnu Zabıtası’ndan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Hastane Hizmeti
Zeytiburnu Zabıtası’ndan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Hastane Hizmeti
AKDEM Pandemi Sürecinde de Engelli Öğrencilerin Yanında
AKDEM Pandemi Sürecinde de Engelli Öğrencilerin Yanında
Yusuf Yonucu GZP’nin İlk Mahalle Başkanı Oldu
Yusuf Yonucu GZP’nin İlk Mahalle Başkanı Oldu
Zeytinburnu’nun neşesi Bizim ‘İbo’ 51 Yaşında
Zeytinburnu’nun neşesi Bizim ‘İbo’ 51 Yaşında
YEDAM Bağımlılıkla Mücadele İçin Zeytinburnu’nda
YEDAM Bağımlılıkla Mücadele İçin Zeytinburnu’nda

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169