Zeytinburnu’nun Yürüyen Tarihi Gazeteci Mehmet Alpay ZKSM’de Anıldı

Geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle vefat eden Zeytinburnu’nun yarım asırlık yürüyen Tarihi olarak bilinen gazetecisi Mehmet (Karamul) Namı diğer Alpay, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir programla anıldı. Programa; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mehmet Alpay’ın yakınları, mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nun hafızası Mehmet Alpay gibi değerlerin vefatından önce de kıymetlerinin bilinmesi gerektiğini ve Zeytinburnu Belediyesi’nin henüz Mehmet Alpay hayattayken düzenlenen sergilerle bu görevini yerine getirdiğini söyledi. Ayrıca böyle bir günde düzenlenen bu programla usta gazeteciye vefanın yalnızca Fatih’te bir semt olmadığının da gösterilmiş olunduğunu sözlerine ekledi.

YOL ARKADAŞLARI MEHMET ALPAY’I ANLATTI

Başkan Ömer Arısoy’un konuşmasının hemen ardından Mehmet Kartamul(namı diğer Alpay’) ile alakalı hazırlanan bir belgeselin gösterimi yapıldı. Gösterimden sonra ise bu kez sahneye konuşmasını yapmak üzere Gazeteci Taylan Demirel çıktı. Mehmet Alpay’la arkadaşlıklarından ve hatıralarından bahseden Demirel’den sonra ise sahneyi Gazeteci Osman İslam aldı. İslam da konuşmasında Mehmet Alpay’la geçen gazetecilik günlerinden ve Alpay’ın kendine has özelliklerinden bahsetti. Hemen ardından sahneye bir başka mesai arkadaşı gazeteci Selvi Sarıtaç çıktı.

İSTANBUL TIMES MEDYA GRUBU İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER

Sarıtaç’ın kısa konuşmasından sonra Mehmet Alpay’ın hem meslektaşı hem de yakın arkadaşlarından Gazeteci Hüseyin Çetiner’in hazırladığı video gösterimi yapıldı.

Çetiner, videoda Mehmet Alpay’ın hayatı hakkında bilgi verdi ve yine Alpay’la geçen hatıralarından bahsetti. Video gösteriminin arkasından Mehmet Alpay’ın oğlu Barış Karamul, onun ardından Alpay’ın kızı Gülşah Ennaç konuşmalarını yaptı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından program, fotoğraf çekimleri ile son buldu.

MEHMET ALPAY (KARAMUL) KİMDİR ?

7 Ocak 1947 tarihinde İstanbul Fatih’te doğdu. Ailesiyle birlikte 1954 yılında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ne yerleşti. Ziya Gökalp İlkokulu’nda eğitime başladı ve Sultanahmet Cevri Kalfa İlkokulu’ndan mezun oldu. İhsan Mermerci Ortaokulu’ndan sonra lise muadili olan Sultanahmet Sanat Enstitüsü’ne gitti.

1977 yılından 1982 yılına kadar Hürriyet Gazetesi’nde Zeytinburnu Bölge Muhabirliği görevini üstlenirken ilçeye birçok yaptırımların gerçekleşmesini sağladı. 26 yıl stüdyo fotoğrafçılığı ile birlikte 1983 yılından itibaren yerel medya gazeteciliğini birlikte yürüttü.

Zeytinburnu’nda yayınlanan yerel gazetelerin hepsinde yazarlık, köşe yazarlığı ve foto muhabirliği yaptı. 1996’dan 1999 yılına kadar Radyo 24’de DJ olarak görev yaptı. Zeytinburnu Spor Kulübü’nde bir dönem yönetici oldu.

Birçok etkinlik ve konserlerde sunuculuk yaptı. 1998 yılında Sportmen adlı spor gazetesini yayınlamaya başladı. Ardından eğitime yönelik bilgisel, siyasi ve aktüel gazete olarak Mega 2000 gazetelerini çıkardı. Daha sonra bu gazetelerini Zeykent adlı gazetesinde bir araya topladı.

2015 yılında gazete yayıncılığını bırakarak sosyal medya üzerinden dijital yayına geçiş yaptı. 1977 yılından günümüze kadar gazeteci olarak ürettiği birçok proje Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulandı.

Yaşamı boyunca Zeytinburnu konulu 19 kişisel fotoğraf sergine imza attı. Gazeteci Mehmet Alpay Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Yedikule Göğüs Hastanesi’nde 24 Kasım 2021 tarihi itibariyle hayata gözlerini yumdu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)