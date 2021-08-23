banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1459.33
ALTIN
489.63
DOLAR
8.4371
STERLİN
11.5947
EURO
9.9240
Kılıçdaroğlu’ ndan İmamaoğlu'na “Hacıbektaş” Teşekkürü
Kılıçdaroğlu’ ndan İmamaoğlu'na “Hacıbektaş” Teşekkürü
İBB Bütçesini, İstanbulluların Oyları Şekillendiriyor
İBB Bütçesini, İstanbulluların Oyları Şekillendiriyor
Zeytinburnu’nun ‘Yeni Okulları’ ‘Eğitime’ Hazırlanıyor
Zeytinburnu’nun ‘Yeni Okulları’ ‘Eğitime’ Hazırlanıyor
Merkezefendi’nin ‘Kitap Kurdu’ Furkan Erpolat…
Merkezefendi’nin ‘Kitap Kurdu’ Furkan Erpolat…

Zeytinburnu’nun ‘Yeni Okulları’ ‘Eğitime’ Hazırlanıyor

Zeytinburnu’nda yapımı tamamlanan Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:25
Zeytinburnu’nun ‘Yeni Okulları’ ‘Eğitime’ Hazırlanıyor
banner171

Zeytinburnu 2021 – 2022 eğitim ve öğretim yılına yeni okullarıyla birlikte giriyor. İstanbul Valiliği’nin destekleriyle inşası tamamlanan Ayhan Şahenk Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde eğitimler başlıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tamamlanan okullara birlikte bir ziyarette bulundular. Okulların yapımında desteklerini esirgemeyen İstanbul Valiliği’ne teşekkürlerini sunan Başkan Arısoy, “Okullarımız gerçekten çok güzel oldular.

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlar. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ayrıca Ayhan Şahenk Ortaokulu ve Fatma Süslügil İlkokulu’nun inşasında desteklerini ilçemizden esirgemeyen İstanbul Valiliği’mize ve Sayın Vali’mize teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

EĞİTİME UYGUN MODERN VE FERAH OKULLAR

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde 7 bin 720 metrekare alan üzerine inşa edilen Fatma Süslügil İlköğretim Okulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu, eğitime uygun modern ve ferah mimarisi ile dikkat çekiyor. 51 adet derslik ve 3 adet ana sınıfından oluşan yapıda; 2 adet kütüphane, 2 adet yemekhane, 1 adet spor salonu, 2 adet konferans salonu yer alıyor. 1.920 öğrenci kapasiteli okul yaklaşık 20 bin metrekarelik alana sahip.

Kazlıçeşme Mahallesi’nde yer alan Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ise;

13 bin metrekarelik alan üzerine, 23 bin metrekare olarak inşa edildi. 43 adet yurt odası bulunan yatılı okulda 127 yatak kapasitesi bulunuyor. 48 derslikli Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde; 424 kişi kapasiteli yemekhane, 570 kişilik konferans salonu, revir, kütüphane, görsel sanatlar atölyesi, anaokulu, laboratuvar, müzik atölyesi, mescit, bilgisayar, etüt, dinlenme, hobi, grup rehberlik ve beden eğitimi odaları mevcut.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajan sı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKDEM Bahçe Seminerleri’nde Bu Hafta
AKDEM Bahçe Seminerleri’nde Bu Hafta
Gençlik Meclisi Üyeleri Dil Sertifikalarını Aldı
Gençlik Meclisi Üyeleri Dil Sertifikalarını Aldı
Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Açıldı
Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Açıldı
Zeytinburnu Belediyesi Araç ve Ekipleri Kastamonu’da…
Zeytinburnu Belediyesi Araç ve Ekipleri Kastamonu’da…
Salgın Döneminde Balkon Bahçeciliğine Olan İlgi Arttı 
Salgın Döneminde Balkon Bahçeciliğine Olan İlgi Arttı 

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169