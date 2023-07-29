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Zeytinburnu’nun Yeni Mekanı Mozaik Kafe Açıldı

İstanbul’un sur dışındaki tek Mozaik Müzesi’ne de ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Sanat’ın hemen yanı başında hizmete giren Mozaik Kafe, eşsiz manzarası ve tadına doyulmaz lezzetleriyle misafirlerini bekliyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2023 Cumartesi 07:33
Zeytinburnu’nun Yeni Mekanı Mozaik Kafe Açıldı
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Zeytinburnu Mozaik Müzesi’ne ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Sanat’a yeni bir komşu daha geldi. Kazlıçeşme Sanat’ın hemen yanı başına yer alan ve daha önceleri belediye hizmet binasına ek olarak kullanılan eski yapı Zeytinburnu Belediyesi tarafından yenilenerek Mozaik Kafe’ye çevrildi. Yaklaşık 1.000 metrekare kullanım alanına sahip olan ve 3 kattan oluşan mekânda kafe ve restaurant hizmeti verilmeye başlandı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul 
MOZAİK KONSEPTLİ KAFE VE RESTAURANT
Marmara Denizi’ni, Adaları ve İstanbul sahilini tepeden gören eşsiz bir manzaraya sahip Mozaik Kafe, komşusu olan Mozaik Müzesi’nden ilham alan tasarım ve konseptiyle beğeni toplarken, ziyaretçilerine sunduğu lezzetlerle de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Zeminde kafe hizmetinin verildiği yaklaşık 350 metrekarelik açık teras alanına sahip olan mekânın ara katında kapalı kafe, en üst katta ise 200 metrekarelik bir restaurant yer alıyor.
HER DAMAĞA, HER ZEVKE UYGUN LEZZETLER…
Tesisin restaurant bölümünde; hafta içi 09:00-11:30, hafta sonu 09:00-13:00 saatleri arasında kahvaltı seçenekleri de sunulurken, haftanın her günü saat 22.00’ye kadar yemek servisi yapılıyor. Soğuk ve sıcak başlangıçlardan, çorbaya, hamur işlerinden, salataya, ızgaralardan tatlıya kadar geniş bir lezzet konsepti sunan Mozaik Kafe, ana yemeklerde Fırında Kuzu İncik, Hünkâr Beğendi, Çökertme Kebabı, Dömi Glas Soslu Izgara Bonfile gibi tatlarla beğenileri toplamayı başarırken, menüsüne vejetaryen çeşitleri de eklemeyi ihmal etmiyor. Geleneksel Kayseri Mantısı gibi yöresel hamur işleri de mekânın seçenekleri arasında yer alırken, Bolonez Soslu Makarna, Napoliten Makarna, Falafel, Humus gibi farklı coğrafya lezzetleri de müdavimlerin beğenisine sunuluyor.
Mekânda 2 saate kadar ücretsiz otopark hizmeti de veriliyor. Zeytinburnu’nda ikamet eden ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından verilen Z Kart sahibi vatandaşlara da yüzde 20 indirim uygulanıyor.
KAZLIÇEŞME SANAT VE MOZAİKLERDEN İLHHAM ALAN PROJE
Mozaik Kafe projesine İstanbul’da sur dışında bilinen en büyük zemin mozaiği olan Kazlıçeşme Mozaikleri’nden ilham alınarak yola çıkıldı. Mozaik Kafe’nin tüm konsepti, mozaiklere ait olan renk, doku ve desen tipolojilerinden oluşturuldu. Tüm çalışmalar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yapıldı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 29.07.2023 07:53
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