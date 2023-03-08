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Zeytinburnu’nun Kanaat Önderleri Halkımız Tabut Evlerde Yaşamasın Diyerek Toplantı Yaptı

Yıllar önce başımızı sokacak bir evimiz olsun mantığı ile yapılan on binlerce konutun yer aldığı Zeytinburnu ilçesinde bir çok bina bırakın depremi kendiliğinden yıkılıyor. İşte bu durumu yakından bilen ilçenin eski sakinlerinden Şükrü İpek ilçenin İmar ve iskanı ile alakadar olan bir çok kanaat önderi ile beraber Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneğinde önemli bir istişare toplantısı yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2023 Çarşamba 18:31
Zeytinburnu’nun Kanaat Önderleri Halkımız Tabut Evlerde Yaşamasın Diyerek Toplantı Yaptı
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KONULARINDA ETKİN BİR ÇOK KİŞİ TOPLANTIYA KATILDI

Şükrü İpek ‘in organize ettiği toplantıya;Y.Mimar Cemil Coşkun Budak ,Mimar Süleymen Uluocak,eski Belediye başkan yardımcısı İyaz Saka,Yaşar Güner, Şenol Yurtseven,Meclis Üyesi Adem Uluocak, Mustafa Güreler,Satı Oral,Eski Meclis üyesi İlkay Biber,Av.Ozan Karasay, Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner, MAĞDER balkanı Şule Aydın ve yönetimi, Ayhan Durmuş başta olmak üzere çok sayıda duyarlı insan toplantıya katıldı.

Toplantıya atılan herkesin üzerinde hem fikir olduğu konu 1999 yılından önce yapılmış yaklaşık 22 bin binadan sadece 4.500’ü bir şekilde yenilendi.Geriye kalan diğer binalarımız ne yazık ki sağlam değil. Kamu da halk’da üzerine düşeni yapacak. Tabuk 100 M2 lik bir dairede oturmaktansa 80 metre karelik dairede oturup ailesinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktansa ya fark vermeli yada eksik m2 daire almayı kabul ederek nisbeten en az 8 derecelik şiddetindeki depreme dayanıklı sağlıklı yapılarda oturmak ve iş yapak için herkes elini taşın altına koymalı dendi. Bazı kişiler ise yerine ve konumuna göre yapılacak plan ve projelerle belki fark bile alınmadan da bir dönüşüm mümkün olabileceği vurgulandı.

Toplantıya katılan herkes Kahramanmaraş merkezli depremin bütün dünyada ilk gündem maddesi olduğu bir ortamda Şükür İpek’in bu tür manalı ve güzel bir toplantıya ev sahipliği yapmasın önemli olduğu vurgulandı.

Ayrıca dernek toplantı salonunu toplantıya tahsis eden Giresun dernek başkanı Yaşar Güner’e de teşekkür edildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.03.2023 18:43
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