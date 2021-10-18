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Zeytinburnu’ndaki Okullarda ‘Sağlık Elde Başlıyor’ 

Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle ilkokullarda hayata geçirilen ‘Sağlık Elde Başlar Projesi’ 5. yılında da, bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Çalışmalarımıza covid-19 salgınından önce başlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2021 Pazartesi 16:26
Zeytinburnu’ndaki Okullarda ‘Sağlık Elde Başlıyor’ 
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 Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle yürütülen “Sağlık Elde Başlar Projesi” 5’inci yılında da hız kesmeden devam ediyor. Proje ile hem Zeytinburnu’nda bulunan 14 ilköğretim okulundaki 5 binden fazla çocuğa el yıkama alışkanlığı kazandırmak hem de korona virüs salgınına karşı önlem almak amaçlanıyor. 

Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen el yıkama eğitimine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin katıldı. 

“Sağlık Elde Başlar Projesi”nin güzel sonuçlar verdiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi “Sağlık Elde Başlar Projesi”ne beş yıl önce başladı. Proje kapsamında, ilkokullarda iş birliği yaptığımız Koç Üniversitesi Hastanesi hocaları ile birlikte uygulamalı olarak el yıkamayı öğretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar, salgın dönemiyle daha da büyük bir anlam kazandı. Ayrıca yaklaşık 5 bin öğrencimize hijyen seti armağan edeceğiz. Bu çalışmalarımızdan dolayı çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Ancak covid-19 salgınından önce bu projeye başlamış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

Ellerin nasıl yıkanması gerektiğini öğrencilere uygulamalı olarak anlatan Doç. Dr. Süda Tekin, “El yıkamak çok önemlidir. İlk olarak farkındalığı arttırmak için 2008 yılında Dünya El Yıkama Günü olarak 15 Ekim belirlenmiştir ama biz biliyoruz ki hastalıklardan korunmak için en önemli, en ucuz, en ulaşılabilir, en güvenli yöntem el hijyenidir. El hijyenini iki türlü yapabiliriz. El antiseptikleriyle alkolle ovarak yapabiliriz ya da su ve sabuna dokunarak yapabiliriz. Su ve sabun çok rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir durum. Sağlıklı bir nesil geliştirmek için çok basit bir yöntemi uygulayabiliriz. Toplumdan edinilmiş enfeksiyonlar, hastaneden edilmiş enfeksiyonlar sadece el hijyenini sağlamakla yüzde 50-60 azaltılıyor. Hem ölümler engellenmiş oluyor hem de daha az hastalanarak korunma çok daha önem kazanmış oluyor” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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