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Zeytinburnu’nda Yöresel Yemek Yarışması’nda Lezzetler Yarıştı

24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması’ında şam böreği ile 1’inci olan Rahime Dinçer tam altın kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2023 Perşembe 12:51
Zeytinburnu’nda Yöresel Yemek Yarışması’nda Lezzetler Yarıştı
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Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali etkinlikleri çerçevesinde 14 Haziran’da ‘Yöresel Yemek Yarışması’ düzenledi. Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanındaki alanda gerçekleştirilen yarışmaya 200 kişi katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yarışmanın seçici jüri üyeliğini Dilek Erdoğan, Mehmet Gülten, Sevim Bekgöz, Mine Kaydu üstlendi. Tatlısından tuzlusuna her türlü yemeğin yapıldığı akşamın birincisine tam altın hediye edilirken ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın hediye edildi.

ARISOY, “MAKSADIMIZ FAST FOODA KARŞI ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK”

Yarışmacılara tek tek başarı dileklerinde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmada; “Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalimizin bu yıl, 24’üncüsünü yapıyoruz. Festivalin ilham kaynağı ise Merkez Efendi. Adından da anlaşılacağı üzere Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Manisa’da 41 çeşit baharattan bir terkiple şifa üretmiş. O gün bugündür de dağıtılıyor. Festivalimizin bu gecesinde yine Yöresel Yemek Yarışması var. Maksadımız fast fooda karşı Anadolu kültürünü yaygınlaştırmak ve teşvik etmektir. 200’ü aşkın İstanbullu yemek yaptı ve ünlü yemek ustaları da jüri üyesi. Ben de sonucu çok merak ediyorum. İnanılmaz güzel bir mutfak zenginliğimiz var. Buna her yıl dikkat çekmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“OTLU ÇORBA KARIN VE BAŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR”

Yaptığı otlu çorba ile yarışmaya katılan 42 yaşındaki Halime Aslan, “Batman’ın dağlarında yetişen şifalı bir ottur. Onunla yaptım. Ben doğmadan önce bile rahmetli nenem yapardı. Biz küçükken hastalandığımızda da bize yapardı. Baş ve karın ağrılarına çok faydalı. Çok heyecanlıyım” dedi.

“GEÇEN YIL DA BU YARIŞMAYA KATILMIŞTIM”

Trileçe tatlısı ile yarışmaya katılan 19 yaşındaki Kerem Öz, “Geçen sene de katılmıştım. Benim için tecrübe oldu. Bu yıl da eğlenmek için katıldım. Kazanırsam ne mutlu bana. Küçüklükten başlayan bir hevesti yemek yapmak benim için. 3-4 yıldır da yemek ve tatlı olarak her şeyi yapabiliyorum. Bu yıl biraz daha tecrübeli olduğum için derece almayı bekliyorum.” şeklinde konuştu.

DERECEYE GİREN YEMEKLER

Yarışmada Rahime Dinçer yaptığı şam böreği ile birinci, Fatma Gene cevizli baklava ile ikinci, Zübeyde Esen de keçiboynuzlu kek ile üçüncü oldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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