Zeytinburnu’nda Protokol Bayramlaşması Seyyid Nizâm Camii’nde Gerçekleştirilecek.

Tüm İslâm âlemi için en anlamlı ve en mühim aylardan bir tanesi olan Ramazan, Zeytinburnu’nda birlik ve beraberlik içerisinde geçti. 11 ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesiyle Müslümanları bayram heyecanı sardı.



2 Mayıs Pazartesi günü, saat 06.34’te; Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta’nın yanı sıra siyasi parti ve STK temsilcileri bayram namazını Seyyid Nizâm Camisi’nde edâ edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



