Zeytinburnu’nda Okullar LGS İçin Hazırlanıyor

Zeytinburnu Belediyesi Türkiye genelinde 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrenciler için ilçe genelindeki bütün okulları öncesinde tek tek yıkayıp, daha sonra da dezenfekte etti. Zeytinburnu Belediyesi öğrencilerin daha hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için iki haftadır her gün 5 okulu temizleyip dezenfekte ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

"ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SINAVA GİRECEKLER"

Zeytinburnu’ndaki okulların dezenfekte edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzda 20 Haziran Cumartesi günü 24 okulda LGS sınavı var. Biz zaten pandemi sürecinde bu okulların tamamını temizleyip dezenfekte etmiştik. Bu süreçte yeniden kirlendiği varsaydık ve sınav yapılacak bütün okullarımızı yeniden dezenfekte ettik. İnşallah burada öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sınava girecekler. Ben Zeytinburnu’nda sınava girecek bütün kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin diyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)