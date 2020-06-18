banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kovid 19'un Bozduğu Moralleri Düzeltme Festivali
Kovid 19'un Bozduğu Moralleri Düzeltme...
Adalar'da Artık Atlar Çile Çekmeyecek,Yeni Dönem Başladı
Son Dakika
Adalar'da Artık Atlar Çile Çekmeyecek,Yeni...
BABACAN: “Başkanlık sistemi geldiği günden beri Türkiye kan kaybediyor!”
Son Dakika
BABACAN: “Başkanlık sistemi geldiği günden...
Tohumu kontrol eden gıdayı, gıdayı kontrol eden ülkeyi kontrol eder
Son Dakika
Tohumu kontrol eden gıdayı, gıdayı...

Zeytinburnu’nda Okullar LGS İçin Hazırlanıyor

Zeytinburnu Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'na girecek olan öğrenciler için ilçe genelindeki okulları yıkayıp dezenfekte etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2020 Perşembe 17:56
Zeytinburnu’nda Okullar LGS İçin Hazırlanıyor
banner171

Zeytinburnu Belediyesi Türkiye genelinde 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrenciler için ilçe genelindeki bütün okulları öncesinde tek tek yıkayıp, daha sonra da dezenfekte etti. Zeytinburnu Belediyesi öğrencilerin daha hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için iki haftadır her gün 5 okulu temizleyip dezenfekte ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

"ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SINAVA GİRECEKLER"

Zeytinburnu’ndaki okulların dezenfekte edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzda 20 Haziran Cumartesi günü 24 okulda LGS sınavı var. Biz zaten pandemi sürecinde bu okulların tamamını temizleyip dezenfekte etmiştik. Bu süreçte yeniden kirlendiği varsaydık ve sınav yapılacak bütün okullarımızı yeniden dezenfekte ettik. İnşallah burada öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sınava girecekler. Ben Zeytinburnu’nda sınava girecek bütün kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin diyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.06.2020 18:09
Anahtar Kelimeler:
LGSZeytinburbuImtihan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden
Zeytinburnu Belediyesi’nden ‘Online’ Festival
Zeytinburnu Belediyesi’nden ‘Online’ Festival
Zeytinburnu Kaymakamı Erzincan Valisi Oldu
Zeytinburnu Kaymakamı Erzincan Valisi Oldu
Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu O Karelerin Sahibi İle Buluştu
Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu O Karelerin Sahibi İle Buluştu

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169