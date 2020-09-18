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Zeytinburnu’nda Okullar Eğitime Hazır

Zeytinburnu Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm okulları 21 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim dönemi öncesinde temizleyerek dezenfekte etti.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
18 Eylül 2020 Cuma 15:41
Zeytinburnu’nda Okullar Eğitime Hazır
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Okulların açılış tarihi 21 Eylül’ün yaklaşması ile birlikte Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından okullar yüz yüze eğitim-öğretime hazır hale getirildi. İlçedeki tüm okullarda sınıflar, koridorlar, lavabolar yıkandı ve aynı zamanda derslikler, sıralar, giriş kapıları ve kapı kolları dezenfekte edildi. Uzun bir süre önce ilçede başlatılan ‘Temiz Okul Projesi’ kapsamında ilçedeki tüm okulların temizlik faaliyetlerini üstlenen Zeytinburnu Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde de çalışmalarına hız katı. Okulların temizlik malzemesi ihtiyacına da destek sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, bugüne kadar 51 okula sabun, dezenfektan ve çeşitli temizlik malzemesi yardımında bulundu.

BAKIM, ONARIM VE TADİLAT DESTEĞİ

Zeytinburnu’ndaki 51 okulun tadilat, bakım onarım işlerine de destek veren Zeytinburnu Belediyesi, 22 okulun iç ve dış cephelerini boyarken, 28 okulun elektrik tesisatlarını yenileyip, aydınlatma sistemlerini revize etti. Bunların yanı sıra tüm okulların bahçe düzenlemesi, su tesisatları, çatı, korkuluk, parke, seramik, pencere ve kapı tadilatlarını yaptı.

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