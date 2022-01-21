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*Zeytinburnu’nda Karneyi Alan Yaşadı!*

*Zeytinburnu Belediyesi, karnesini alan öğrencilerin yarıyıl tatilini daha verimli geçirmeleri için birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler hazırladı. Çanakkale Kış Gençlik Kampı, Buz Pisti’nde kayak keyfi, Bilim Zeytinburnu ve Bilgi Evleri’nin sunduğu atölye ve kulüp çalışmaları; öğrenciler için hazırlanan karne hediyeleri arasında yer alıyor.*

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2022 Cuma 10:10
*Zeytinburnu’nda Karneyi Alan Yaşadı!*
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Gençlere karne hediyesi olarak hazırlanan etkinliklerle ilgili açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir karne haftası daha geldi çattı ve Zeytinburnu’nda karneyi alan yaşadı. Kış tatili istiyorsanız Çanakkale Kış Gençlik Kampımız 22 Ocak’ta başlıyor. Gezmek, tatilin, doğanın keyfini çıkarmak için hemen başvurabilirsiniz. Spor ve eğlence istiyorsanız Zeytinburnu Buz Pisti’ne gelin. Karnenizi gösterin ve kaymaya başlayın. Hocalarınız ve patenleriniz sizleri bekliyor. Buz Pistimizin bir diğer güzelliği de Bilim Zeytinburnu… Muhteşem, birbirinden keyifli atölyeler tam size göre. Bilgi Evlerimizde müzik, oyunlar, yarışmalar, geziler. Her zamanki gibi harika bir program. Çocuklar sizleri seviyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Hepinize iyi tatiller.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Times  Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
*ZEYTİNBURNU BUZ PİSTİ’NDE ÜCRETSİZ TEMEL KAYAK DERSLERİ*
Zeytinburnu Buz Pisti’nde öğrencilere uzman eğitmenler tarafından temel kayak dersleri verilecek. Ücretsiz ve günde 1 seans olacak eğitim sırasında kullanılacak paten ve koruyucu ekipmanlar, Zeytinburnu Buz Pisti tarafından hijyen koşullarına uygun şekilde hazırlanacak.Temel kayak dersleri için; Zeytinburnu’nda ikâmet etme veya Zeytinburnu ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul veya liselerde eğitim alma koşullarının yanı sıra 18 yaş altı öğrenciler için velisi ile başvurma zorunluluğu bulunuyor.
*ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE’DE KIŞ TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR*
Çanakkale Kış Gençlik Kampı’nda ise öğrenciler yoğun ders çalışma temposundan sonra nefes alma ve dinlenme imkânı bulacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönem sonu not ortalaması 60 puan ve üzeri olan öğrenciler Çanakkale Kış Gençlik Kampı’na başvurma hakkına sahip olacak. İlk kafilenin 22 Ocak’ta yola çıkacağı kampta; zeka oyunları, seminer, konser, el sanatları, drama, beceri ve oyun etkinlikleri gibi birbirinden güzel etkinlikler öğrencileri bekliyor.
*BİLİM ZEYTİNBURNU’NDA MUHTEŞEM ATÖLYELERİ KEŞFEDİN*
Bilim Zeytinburnu’nda 6 - 14 yaş arası öğrenciler rezonans-dalgalar, görme-algı, elektrik-manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında 22 sergi düzeneği ile karşılanıyor. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, Bilim Zeytinburnu’nda Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Tasarım Atölyesi olmak üzere 5 bilim atölyesi ve 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile 1 Deneyap Üretim Atölyesi’ne katılma fırsatı bulacak.
*BİLGİ EVLERİ’NDE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER*
Birbirinden eğlenceli atölye ve kulüp faaliyetlerine katılmak için öğrencilerin kendilerine en yakın Bilgi Evine gitmesi yeterli. Gökkuşağı Boyama, Filografi, Akıl ve Zekâ Oyunları, Görsel Sanatlar, Bilinçli Tüketici ve Çevreyi Koruma, Origami, Satranç, Quiling, Mandala, Üreten Çocuklar ve Eğlenceli Bilgiler Kulüplerinin yanı sıra; Gitar, Keman, Piyano, Temel Resim, Drama, Mental Aritmetik, Robotik Kodlama, Bağlama, Karikatür, Halk Oyunları, Anlayarak Hızlı Okuma Atölyeleri de çocukları bekliyor.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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