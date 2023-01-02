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Zeytinburnu’nda Kamera ve MOBESE Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün, ilçenin huzuru için ortaklaşa yürüttüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi projesiyle Zeytinburnu, 322 farklı noktaya yerleştirilen kameralar ile 7 gün 24 saat boyunca gözlemleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 15:15
Zeytinburnu’nda Kamera ve MOBESE Sayısı Artmaya Devam Ediyor
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Zeytinburnu Belediyesi daha güvenli ve huzurlu bir Zeytinburnu için çalışmaya devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi projesiyle Zeytinburnu her geçen gün daha da güvenli bir ilçe olmaya devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçenin park, meydan, cadde gibi önemli 322 farklı lokasyonuna yerleştirilen kameralar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 gün 24 saat boyunca izleniyor. Özellikle caydırıcı nitelikte olan bu kameralarda olası bir olumsuzlukta ise anında tespit yapılabiliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Zeytinburnu Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bugüne kadar; mevcut olan MOBESE noktalarına 8 yeni ilave yapılırken, ilçe genelindeki 34 MOBESE noktasına 122 MOBESE kamerası montajlandı. Park, meydan ve caddelerin güvenliği için 200 noktaya ise güvenlik kamerası yerleştirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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