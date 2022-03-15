banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.079,38
ALTIN
911,47
DOLAR
14,74
STERLİN
19,27
EURO
16,16
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
(VİDEOLU)Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle...
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...

Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu

Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 3 ayda yürüttüğü operasyonlar neticesinde 26 dairede çoklu şekilde ikamet eden 105 kaçak göçmen hakkında işlem başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 17:28
Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu
banner171


Zeytinburnu’nda kaçak göçmen operasyonları devam ediyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 3 ayda yürüttüğü kaçak göçmen operasyonları neticesinde çoklu kalımların tespit edildiği 26 daireyi mühürletirken, 105 kaçak göçmen hakkında deport işlemi başlattı.
Özellikle günübirlik konaklamalar ile alakalı Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbarları değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda adreslere yaptığı kontrollerde; dairelerde çoklu kalımların olduğu, herhangi bir kimlik, pasaport, belge ibraz edemeyen 105 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini tespit etti. Polis ekipleri nezaretinde toplanan kaçak göçmenler hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatılırken, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri kaçak kalımların yapıldığı 26 daireyi mühürledi. Daireleri usulüz şekilde kiraya veren mal sahiplerinin hakkında ise kaymakamlık makamınca idari para cezası uygulandı.

Son Güncelleme: 15.03.2022 17:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar Tatilinde ‘Kütüphane’ ve ‘Sinema’ Keyfi Yaptılar
Kar Tatilinde ‘Kütüphane’ ve ‘Sinema’ Keyfi Yaptılar
Hakan Şarkdemir, “Mükemmel Boşluk” Sergisi ZKSM’de Açıldı
Hakan Şarkdemir, “Mükemmel Boşluk” Sergisi ZKSM’de Açıldı
“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” ZKSM’de Gösterime Girdi
“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” ZKSM’de Gösterime Girdi
12 Çeşit Çorbanın Ve Tantuninin Lezzet Durağı Mersinli Tantuni 33 Açıldı (VİDEOLU)
12 Çeşit Çorbanın Ve Tantuninin Lezzet Durağı Mersinli Tantuni 33 Açıldı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
Zeytinburnu Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169