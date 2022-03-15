Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu



Zeytinburnu’nda kaçak göçmen operasyonları devam ediyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 3 ayda yürüttüğü kaçak göçmen operasyonları neticesinde çoklu kalımların tespit edildiği 26 daireyi mühürletirken, 105 kaçak göçmen hakkında deport işlemi başlattı.

Özellikle günübirlik konaklamalar ile alakalı Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbarları değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda adreslere yaptığı kontrollerde; dairelerde çoklu kalımların olduğu, herhangi bir kimlik, pasaport, belge ibraz edemeyen 105 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini tespit etti. Polis ekipleri nezaretinde toplanan kaçak göçmenler hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatılırken, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri kaçak kalımların yapıldığı 26 daireyi mühürledi. Daireleri usulüz şekilde kiraya veren mal sahiplerinin hakkında ise kaymakamlık makamınca idari para cezası uygulandı.