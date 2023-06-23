Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ilçedeki evlerde çoklu kalım yapan kaçak göçmenlere operasyonları devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi’ne gelen şikâyet üzerine, 1 hafta içerisinde Çırpıcı, Veliefendi ve Telsiz Mahallesi’ndeki 22 farklı meskene operasyonlar düzenleyen Asayiş Büro ekipleri, 180 yabancı uyruklu şahsa günü birlik pansiyon hizmeti verildiğini tespit etti.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, mühürlenen meskenlerin sahipleri hakkında ise cezai işlem başlatıldı.