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Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu
Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu
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Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 1 haftadır hız kesmeden devam eden kaçak göçmen operasyonlarında 180 yabancı uyruklu vatandaş sınır dışı edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2023 Cuma 10:36
Zeytinburnu’nda Kaçak Göçmen Operasyonu
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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ilçedeki evlerde çoklu kalım yapan kaçak göçmenlere operasyonları devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi’ne gelen şikâyet üzerine, 1 hafta içerisinde Çırpıcı, Veliefendi ve Telsiz Mahallesi’ndeki 22 farklı meskene operasyonlar düzenleyen Asayiş Büro ekipleri, 180 yabancı uyruklu şahsa günü birlik pansiyon hizmeti verildiğini tespit etti.
Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, mühürlenen meskenlerin sahipleri hakkında ise cezai işlem başlatıldı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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