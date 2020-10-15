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Zeytinburnu’nda Boşanan Eşlerin Tartışması Ölüm Getirdi

Zeytinburnu Seyitnizam mahallesinde G4 sokak üzerinde bulunan atölye önünde ayrılan koca çocuklarını görmek isteyince eski eşi ve kardeşlerini arasında çıkan tartışma daha sonra iki aile bireylerinin olaya karışması ile büyüdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2020 Perşembe 09:23
Zeytinburnu’nda Boşanan Eşlerin Tartışması Ölüm Getirdi
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Çağrılan Polis olay yerine gelince  yaşanan arbedede Zeytinburnu ilçe emniyet müdürülüğünde görevli Polis memuru’nun silahında çıkan kurşun bir vatandaşın ölümüne sebep oldu.  

KAVGAYA MÜDAHALE EDERKEN POLİSE DE SALDIRDILAR

Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı.

Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı. Bu sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında silah sesleri duyuldu.

BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kurşunun isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kavgada darp edilerek yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay çevresindeki vatandaşların cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin tarafları ayırmaya çalıştığı, bir grubun ellerinde sopalarla polislere saldırdığı, kargaşanın yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin yazılı açıklama yaptı:

"Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir."

Son Güncelleme: 15.10.2020 09:29
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