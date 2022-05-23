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Zeytinburnu’nda Barbaros Hayrettin Paşa Rüzgârı

İlçedeki liselerin tümünde tiyatro faaliyetleri yürütmeye başlayan Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Üstün Sanat Tiyatrosu ekibiyle Barbaros Hayreddin Paşa’nın Preveze deniz zaferini anlatan oyunu sergiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:04
Zeytinburnu’nda Barbaros Hayrettin Paşa Rüzgârı
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) ilçedeki gençlere yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 15-25 yaş arası gençlere yönelik Akademi Seminerleri, İstanbul Gezileri, Okul Söyleşileri, Atölyeler, Kulüp Çalışmaları, Yaz ve Kış Kampları gibi birçok alanda faaliyet yürüten ZEYGEM, aktiviteleri arasına ‘Okulda Tiyatro’ gösterilerini de ekledi.
Üstün Sanat Tiyatrosu ekibiyle “Akdeniz Hakimi – Barbaros Hayreddin Paşa’nın- Preveze Deniz Zaferi” temalı oyununu ilçedeki liselerde buluşturan ZEYGEM, böylelikle sanat alanında da gençlere yönelik bir etkinliğe imza atmış oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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