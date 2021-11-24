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Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Coşkusu

24 Kasım Öğretmenler Günü, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir törenle coşkuyla kutlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2021 Çarşamba 17:20
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Coşkusu
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24 Kasım Öğretmenler Günü, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve çok sayıda öğretmen katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Katılımın yoğun olduğu törende öğretmenlerden oluşan bir koro izleyicilere müzik dinletisi sundu. Programda, emekli öğretmenler de unutulmadı. Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, emekli olan öğretmenlere hizmet ve şeref madalyalarını takdim etti.

“HEDEFİMİZ ZEYTİNBURNU’NU EĞİTİMDE DAHA İYİYE GÖTÜRMEK”

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nu eğitim konusunda daha iyiye götürme çabası içerisinde olduklarını belirterek; “Belediyemiz eğitim için elinden gelen tüm görevleri gecikmeksizin yapmaya gayret ediyor. Bütün bunları ‘Büyük Zeytinburnu Ailesi’nin yavrularının daha iyi bir eğitim alması için yapıyoruz. Ayrıca resmen böyle bir görevimiz ve mecburiyetimiz olmasa da kendimizi ‘Büyük Zeytinburnu Ailesi’nin bir hizmetkârı sayıyoruz. Elimizdeki imkânlar çerçevesinde bu desteklerimizi artırarak sürdürmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAK ZEYTİNBURNU’NUN GELENEĞİ”

Başkan Ömer Arısoy, okullara spor alanları ile ilgili destek müjdesini verdi. Arısoy, “İnşallah, ikinci dönem başlarında okullarımıza spor alanları ile ilgili desteklerimiz olacak. Bizim Zeytinburnu’nda genel olarak sporu yaygınlaştırmak gibi bir hedefimiz var. Birlikte güzel bir iş birliği yapıyoruz. Bu da Zeytinburnu’nun bir geleneği… Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere hep birlikte Zeytinburnu’nu daha iyiye, güzele götürme çabası içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

“HEPİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZİN ESERİYİZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnsan evin, okulun ve çevrenin ürünüdür. Hepimiz öğretmenlerin eseriyiz. Başta üzerimizde emeği olan öğretmenlerimizin olmak üzere; memleketimizin gelişmesinde büyük emeği bulunan öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Göçenlere, Allah rahmet eylesin. Emeklilik hayatı süren öğretmenlerimize huzurlu, sağlıklı, hayırlı bir ömür diliyorum. Zeytinburnu’ndaki yavrularımızın iyi birer evlat olmaları için gayret gösteren, büyük fedakârlıklarda bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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