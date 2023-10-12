Zeytinburnu’na Güzel Eserler Bıraktı

GÖREV SÜRESİNCE PANDEMİ,SAVAŞ,DEPREM EKSİK OLMADI

Zor bir süreçte Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan Zeytinburnu

İçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt bütün bu olumsuz şartlara rağmen 2.250’ye

yakın öğretmen ile 55 binden fazla öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü,

Zeytinburnu’nda onun döneminde öğrenciler ortalama olarak 28 kişilik sınıflarda

her öğretme başına düşen 22 öğrenci ile güzel bir yere geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

ALİ YEŞİLYURT İLÇE HOŞ BİR SADA BIRAKTI

Eğitimci yazar Nurettin Topçu’nun, ‘’Bizim hareketimiz mes’uliyet

hareketidir;davamız hayata uymak değil,hayatımızı Hakk’a uydurmaktır.’’ifadesini

düstur edinen; bir eğitim sevdalısı,hayatını eğitime adamış bir dava adamı,bir gönül

insanı Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, yaklaşık sekiz yıldır

başarıyla sürdürdüğü Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden 6 Ekim 2023 Cuma günü

itibariyle ayrılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde araştırmacı kadrosuyla yeni görevine

başladı.

Zeytinburnu’ndaki görev süresi boyunca eğitim altyapısını güçlendirmek için mesai

kavramı gözetmeksizin yoğun bir çalışma temposu yürüttü. Öncelikli olarak birinci

derecede deprem bölgesinde bulunan ilçemizdeki riskli okul binaları yıkılarak yeniden

yapıldı. Risksiz olan okullar ise güçlendirme yoluyla daha güvenli hale getirilerek

öğrencilerimiz modern ve güvenli sınıflarla buluşturuldu.

Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, ilçemizdeki okulların eğitim şartlarının

iyileştirilmesi ve eğitimin üst seviyelere çıkarılması için gece-gündüz demeden Milli Eğitim

Müdürlüğü, Valilik ve Belediye Başkanlığı ile koordineli şekilde başarılı çalışmalara imza attı.

Ali Yeşilyurt döneminde ‘’Türkiye Yüzyılı’’ vizyonu hedefleri doğrultusunda

Zeytinburnu’nda, öğrencileri hak ettikleri daha güvenli ve daha verimli okullara

kavuşturmak için yapılan çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Bu başarıyı dile

getirirken de, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Millî Eğitim

Bakanlarımızın, dönem valilerimizin,kaymakamlarımızın, belediye başkanımızın

desteklerini sürekli vurguladı.

,

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı’mızın 2023

Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimin kalitesi ile okulların fiziki yapı

kalitelerinin artırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için

çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ilçemizde Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan

Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi

İlkokulu, Reşat Tardu Ortaokulu Ek Binası,

Sümer İmam Hatip Ortaokulu,Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi,Zeytinburnu Anadolu

Lisesi, Erhan Dedeoğlu İlkokulu, yenilenerek eğitime kazandırıldı.

2024 Ocak Ayında teslim edilerek faaliyete geçecek olan; Şehit Büyükelçi

Galip Balkar MTAL, Zeytinburnu MTAL, Mehmet İhsan Mermerci MTAL, 75.Yıl

Ortaokulu Ek Binası, Maltepe Mahallesi’nde yapımı süren İlkokul, Seyitnizam

Mahallesi’nde yapımı hızla ilerleyen İlkokullarımızla Zeytinburnu eğitimde fark

oluşturacaktır.

Teknik ekiplerce yeniden yıkılıp yapılmasına gerek duyulmayan okullar

ise güçlendirme ve onarım işlemine tabi tutuldu.Yapımı biten ve yapımı tamamlanmak

üzere olan okullarımızın tam kapasiteyle faaliyete geçmeleriyle sınıf mevcutları

düşecek ve tüm okullarda normal eğitime geçilmesi hedefine ulaşılmış olunacaktır.Bu

uğurdaki çabalarıyla Ali Yeşilyurt, tüm öğrencilerin hayatında önemli bir yer edinmiş

oldu.

Böylece okullar daha güvenli ve modern, öğrencilerin her türlü eğitim, sportif,

sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tamamlanarak eğitim öğretim

hizmetine sunuldu. Bunun yanında, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine hitap etmek

adına okul çeşitliliği artırılmış, Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi, Zeytinburnu Şehitler

Bilim Sanat Merkezi ve mesleki ve teknik eğitime yeni ve farklı bir bakış açısı

kazandıran İstanbul’daki on okuldan biri olan Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi ilçemize kazandırılmıştır.

Zeytinburnu’nun 1.derecede deprem kuşağında yer aldığı

düşünüldüğünde,okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yeniden

inşalarıyla birlikte, öğrencilerin güvenli okullarda eğitim görmelerinin yanı sıra doğal

afetler sonrasında da tüm vatandaşların sığınabilecekleri güvenli yapılar olarak öne

çıkmaktadır.

Ali Yeşilyurt döneminde yapılanlarla, Zeytinburnu’ndaki çocukların çağın

ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen,

bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak

yetiştirilmelerine imkan sağlanmıştır.Eğitimin her kademesinde gerek öğretmen

gerekse yönetici olarak görev alan Ali Yeşilyurt, edindiği bilgi,birikim ve becerilerini

projeler yoluyla eğitim camiasına aktarma çabasında oldu. Bizzat yürüttüğü ’’Benim

Bir Hedefim Var’’Projesi

veli,öğretmen,öğrenci ve yöneticilerin aynı etkinlikler içinde yer aldığı bir eğitim şölenine

dönüştü.

Yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil; öğrencilerimize, öğretmenlerimize farklı bir

ruh vermek amacıyla inşa edildi. Devlet okulları Zeytinburnu’ndaki bu gelişimle çok daha farklı

bir faza evirildi. Ali Yeşilyurt döneminde,Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma ve güzelleştirme konusunda çok başarılı projelere

imza attı.

Okulların projelendirilmesinden temellerine,inşaatların tamamlanmasından

binaların donatılmasına kadar her aşamayı bir mühendis edasıyla takip eden Ali

Yeşilyurt,okullarımızın hizmet kaliteleri ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik çok ciddi

çabalar sarf ederek Zeytinburnu eğitim hafızasında asla unutulmayacak derin izler bıraktı..

Herkese kucak açan,ulaşılabilirlik açısından örnek bir yöneticilik sergileyen Ali

Yeşilyurt,ilçemizde en uzun süre görev yapan Milli Eğitim Müdürü olarak da hafızalarda yer

etmiştir.