Zeytinburnu’na Güzel Eserler Bıraktı

GÖREV SÜRESİNCE PANDEMİ,SAVAŞ,DEPREM EKSİK OLMADI
Zor bir süreçte Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan Zeytinburnu
İçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt bütün bu olumsuz şartlara rağmen 2.250’ye
yakın öğretmen ile 55 binden fazla öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü,
Zeytinburnu’nda onun döneminde öğrenciler ortalama olarak 28 kişilik sınıflarda
her öğretme başına düşen 22 öğrenci ile güzel bir yere geldi.
İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner
ALİ YEŞİLYURT İLÇE HOŞ BİR SADA BIRAKTI
Eğitimci yazar Nurettin Topçu’nun, ‘’Bizim hareketimiz mes’uliyet
hareketidir;davamız hayata uymak değil,hayatımızı Hakk’a uydurmaktır.’’ifadesini
düstur edinen; bir eğitim sevdalısı,hayatını eğitime adamış bir dava adamı,bir gönül
insanı Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, yaklaşık sekiz yıldır
başarıyla sürdürdüğü Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden 6 Ekim 2023 Cuma günü
itibariyle ayrılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde araştırmacı kadrosuyla yeni görevine
başladı.
Zeytinburnu’ndaki görev süresi boyunca eğitim altyapısını güçlendirmek için mesai
kavramı gözetmeksizin yoğun bir çalışma temposu yürüttü. Öncelikli olarak birinci
derecede deprem bölgesinde bulunan ilçemizdeki riskli okul binaları yıkılarak yeniden
yapıldı. Risksiz olan okullar ise güçlendirme yoluyla daha güvenli hale getirilerek
öğrencilerimiz modern ve güvenli sınıflarla buluşturuldu.
Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, ilçemizdeki okulların eğitim şartlarının
iyileştirilmesi ve eğitimin üst seviyelere çıkarılması için gece-gündüz demeden Milli Eğitim
Müdürlüğü, Valilik ve Belediye Başkanlığı ile koordineli şekilde başarılı çalışmalara imza attı.
Ali Yeşilyurt döneminde ‘’Türkiye Yüzyılı’’ vizyonu hedefleri doğrultusunda
Zeytinburnu’nda, öğrencileri hak ettikleri daha güvenli ve daha verimli okullara
kavuşturmak için yapılan çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Bu başarıyı dile
getirirken de, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Millî Eğitim
Bakanlarımızın, dönem valilerimizin,kaymakamlarımızın, belediye başkanımızın
desteklerini sürekli vurguladı.
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Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı’mızın 2023
Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimin kalitesi ile okulların fiziki yapı
kalitelerinin artırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için
çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ilçemizde Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan
Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi
İlkokulu, Reşat Tardu Ortaokulu Ek Binası,
Sümer İmam Hatip Ortaokulu,Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi,Zeytinburnu Anadolu
Lisesi, Erhan Dedeoğlu İlkokulu, yenilenerek eğitime kazandırıldı.
2024 Ocak Ayında teslim edilerek faaliyete geçecek olan; Şehit Büyükelçi
Galip Balkar MTAL, Zeytinburnu MTAL, Mehmet İhsan Mermerci MTAL, 75.Yıl
Ortaokulu Ek Binası, Maltepe Mahallesi’nde yapımı süren İlkokul, Seyitnizam
Mahallesi’nde yapımı hızla ilerleyen İlkokullarımızla Zeytinburnu eğitimde fark
oluşturacaktır.
Teknik ekiplerce yeniden yıkılıp yapılmasına gerek duyulmayan okullar
ise güçlendirme ve onarım işlemine tabi tutuldu.Yapımı biten ve yapımı tamamlanmak
üzere olan okullarımızın tam kapasiteyle faaliyete geçmeleriyle sınıf mevcutları
düşecek ve tüm okullarda normal eğitime geçilmesi hedefine ulaşılmış olunacaktır.Bu
uğurdaki çabalarıyla Ali Yeşilyurt, tüm öğrencilerin hayatında önemli bir yer edinmiş
oldu.
Böylece okullar daha güvenli ve modern, öğrencilerin her türlü eğitim, sportif,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tamamlanarak eğitim öğretim
hizmetine sunuldu. Bunun yanında, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine hitap etmek
adına okul çeşitliliği artırılmış, Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi, Zeytinburnu Şehitler
Bilim Sanat Merkezi ve mesleki ve teknik eğitime yeni ve farklı bir bakış açısı
kazandıran İstanbul’daki on okuldan biri olan Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ilçemize kazandırılmıştır.
Zeytinburnu’nun 1.derecede deprem kuşağında yer aldığı
düşünüldüğünde,okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yeniden
inşalarıyla birlikte, öğrencilerin güvenli okullarda eğitim görmelerinin yanı sıra doğal
afetler sonrasında da tüm vatandaşların sığınabilecekleri güvenli yapılar olarak öne
çıkmaktadır.
Ali Yeşilyurt döneminde yapılanlarla, Zeytinburnu’ndaki çocukların çağın
ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen,
bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak
yetiştirilmelerine imkan sağlanmıştır.Eğitimin her kademesinde gerek öğretmen
gerekse yönetici olarak görev alan Ali Yeşilyurt, edindiği bilgi,birikim ve becerilerini
projeler yoluyla eğitim camiasına aktarma çabasında oldu. Bizzat yürüttüğü ’’Benim
Bir Hedefim Var’’Projesi
veli,öğretmen,öğrenci ve yöneticilerin aynı etkinlikler içinde yer aldığı bir eğitim şölenine
dönüştü.
Yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil; öğrencilerimize, öğretmenlerimize farklı bir
ruh vermek amacıyla inşa edildi. Devlet okulları Zeytinburnu’ndaki bu gelişimle çok daha farklı
bir faza evirildi. Ali Yeşilyurt döneminde,Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma ve güzelleştirme konusunda çok başarılı projelere
imza attı.
Okulların projelendirilmesinden temellerine,inşaatların tamamlanmasından
binaların donatılmasına kadar her aşamayı bir mühendis edasıyla takip eden Ali
Yeşilyurt,okullarımızın hizmet kaliteleri ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik çok ciddi
çabalar sarf ederek Zeytinburnu eğitim hafızasında asla unutulmayacak derin izler bıraktı..
Herkese kucak açan,ulaşılabilirlik açısından örnek bir yöneticilik sergileyen Ali
Yeşilyurt,ilçemizde en uzun süre görev yapan Milli Eğitim Müdürü olarak da hafızalarda yer
etmiştir.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)