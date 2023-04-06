banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
1.242,91
DOLAR
19,25
STERLİN
24,23
EURO
21,13
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu...
CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)
Son Dakika
CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)
İstanbul Times Tv Face Book İlginç Videolar İle Yayında
Son Dakika
İstanbul Times Tv Face Book...
İmamoğlu Burdur'da Gençleri Türkiye Gönüllüsü Olmaya Davet Etti
Son Dakika
İmamoğlu Burdur'da Gençleri Türkiye Gönüllüsü...

Zeytinburnu’na Bahar Fesleğenle Geldi

Zeytinburnu’nda yıllardır devam eden baharın müjdeleyicisi fesleğen geleneği bu yıl da bozulmadı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçe sokaklarında vatandaşlarla sohbet edip selamlaşırken, balkonlardan sarkan sepetleri de fesleğenle doldurup geri gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2023 Perşembe 09:50
Zeytinburnu’na Bahar Fesleğenle Geldi
banner171

Gelenek bozulmadı, Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi yine fesleğen oldu. Zeytinburnu Belediyesi baharın gelişini geleneksel fesleğen dağıtımıyla kutladı. İlçedeki mahalleleri ziyaret edip vatandaşlarla selamlaşan ve balkondan sarkan sepetleri fesleğenle geri gönderen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

“ZEYTİNBURNU’NDA BAHAR FESLEĞEN DEMEKTİR …”

Bu yıl da yaklaşık 40 gün boyunca ilçedeki tüm mahalle ve sokakları ziyaret etmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Bahar Zeytinburnu için bir şenliktir, büyük bir kutlamadır. Zeytinburnu’muz baharı fesleğen kokusuyla karşılamaya alışmış bir ilçemizdir. Bu sene yine fesleğenlerimizi aldık, kapı kapı dolaşıyor, balkondan sarkan sepetleri doldurmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Zeytinburnu’muzun sokakları yaz dönemi boyunca yine mis gibi fesleğen kokmaya devam edecek.” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 40 boyunca devam edecek ‘Bahar Kokulu Fesleğen’ programında yaklaşık 300 bin adet fesleğen dağıtımı gerçekleşecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı (VİDEOLU)
CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)
CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Ramazan Sokak İftarları Devam Ediyor (VİDEOLU)
Zeytinburnu Ramazan Sokak İftarları Devam Ediyor (VİDEOLU)
Kentsel Dönüşüm Projesinde Rezerv Konutların Teslimine Başlandı
Kentsel Dönüşüm Projesinde Rezerv Konutların Teslimine Başlandı
Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi Ramazan’da Işıl Işıl
Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi Ramazan’da Işıl Işıl

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169