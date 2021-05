Zeytinburnun'da 5 Katlı Hilal Apartmanı Kendiliğinden Çöktü, İmamoğlu Alanda konuştu ...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, inceleme sonrasında, alanda görev yapan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. “Hepimize geçmiş olsun” diyen İmamoğlu, “Ne yazık ki İstanbul'un, var olan belki de en büyük tehdidini, yine bu akşam yaşanmış olduk. Ne yazık ki İstanbul'un bu sıkıntılı yapı stokundan her ortamda, her yerde bahsediyoruz. İstanbul'un hangi kaynağı; ülkemizin, hükümetimizin, şehrimizin hangi kaynağı var ise en ciddi çabayı, işbirliği içerisinde bu alanda vermemiz gerektiğini, her ortamda söylüyoruz. Bugün de yinelemiş olalım” İfadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“BELEDİYEMİZİN BÜTÜN BİRİMLERİYLE BURADAYIZ”

Yıkılan binanın ruhsatsız olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Allah korusun, şu anda burada bambaşka bir manzara ile karşı karşıya kalabilirdik. İnsanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlattık. Valiliğimizin, AFAD'ın koordinasyonunda, belediyemizin bütün birimleriyle şu an buradayız, başta itfaiye olmak üzere. Yanı sıra, biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoku ile ilgili biz de kendi analizlerimizi yapıyoruz ve hızlıca alınması gereken tedbirler var ise, bunları da valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağız. Ama günün sonunda şu net: İstanbul'un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre, 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Ve bu, bir seferberlikle olur. Tekrar altını çizeyim; bunun siyaseti olmaz. Bunun A,B,C,D partisi olmaz. Bunun A,B,C,D kişisi olmaz. Hep birlikte, ağız birliğiyle bu süreci çözmeliyiz diye ifade ediyoruz. Yoksa her kurum, elinden geleni yapıyor. Ama bu, seferberlik duygusuyla çözülmeli. Yöntemlerimiz var. Allah korudu. Can kaybı olmaması sevindirici. Umarım, başımıza bu işler gelmeden, bir an önce bu süreci hep beraber çözüme kavuştururuz.”

“YIKILAN BİNAYLA İLGİLİ BİZE BAŞVURU YOK”

İmamoğlu, “Bu binayla ilgili daha önceden başvuru oldu mu size yönelik” sorusuna, “Yok. Biz, şu anda bir tetkik çalışmasının içindeyiz. Zeytinburnu da bunlardan bir tanesi. Tetkik, belli bir sıralamaya da geliyor. Silivri, Avcılar bitirildi; Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece çalışmaları sürüyor. Oradan bu tarafa doğru Bakırköy, Zeytinburnu geliyoruz… Bu, bizim kendimizce aldığımız birebir yapı stokunun analizi ile ilgili bir karar sonucu yaptığımız çalışmalar. Ama burayla ilgili bize, hiçbir başvuru ya da ihbar gelmemiştir” yanıtını verdi.

“VATANDAŞLARIMIZDAN KATKI BEKLİYORUZ”

İmamoğlu, “Yıkılan binanın olduğu yerde pazar kuruluyor. Fatih ve Zeytinburnu gibi bölgelerde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarınız olacak mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Az önce söylediğim gibi, yani ilk kez başladığımız, bir gözlemle değil, birebir yapının içine girip, yapının riskli olup olmadığına dönük ilk kez başladığımız bu tespit çalışması, sadece sayıyı tespit değil, aynı zamanda bu tür riskler varsa, ona dönük ama bizim elimizde olan yetkiyi kullanmak; ama başka mercileri de uyarmak söz konusu var. Bu gündemi kovalıyoruz bu yaptığımız çalışmayla. Ama bu, kolay bir iş değil; 1-1,5 yıla yakın bir zaman alacak. Ciddi de bir bütçe ayırdık. Bunu şu anda sağlama şansımız yok. Şöyle de bir zorluğumuz var: İnsanlarımıza bundan çağrı yapıyorum. Evine girmek istediğimiz, binasına girip tespit yapmak istediğimiz bazı binalara, belediyeler sokulmuyor bile. Yani bu yaşanıyor. Yani insanlar, yüzleşmekten uzak duruyor. İnsanlar hala kentsel dönüşümü bir ticari alan gibi düşünüyor.

u, ticari bir alan değildir. Evet; devletin, hükümetin, belediyelerin, hepimizin sorumluluğu var, ama unutulmasın ki, dönüşümde en önemli sorumluluk yine vatandaşa da düşüyor. Beraber, paylaşımcı bir biçimde, yani bir ticari kazanç alanı değil bu, insanların canını güvence altına alma alanıdır. Dönüşümü böyle hissetmeli, pazarlık arsası, pazarlık borsası şekline dönüştürülmelidir. Bu manada vatandaşlarıma da lütfen dönüşümle ilgili atılan her adıma saygıyla ve güvenle baksınlar. Zaten devletin kurumları işin içerisinde. Lütfen bir an önce insanlar, kendi çocuklarına, ailelerine güvenli yuvaların sağlanmasını öncelik olarak ruhlarına yerleştirsinler. Biz, öyle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da katkı bekliyoruz.”

SAKİNLERİNİN DİKKATİ CAN KAYBINI ÖNLEDİ

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 Sokak 27 numaralı binada, bugün saat 10.30'da çökme meydana geldi. 1995 yılında inşa edilen, 6 daire ve 1 dükkandan oluşan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı öğrenildi. Bina sakini Kadir Yılmaz, gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duyduklarını, camlarda kırılmalar olduğu için toplam 17 kişinin yaşadığı apartmanı tahliye ettiklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı. Bölgede, güvenlik önlemleri artırılırken, İBB de başta itfaiye ekipleri olmak üzere, gerekli tüm birimleriyle enkazda çalışmalara başladı.