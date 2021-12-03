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“Zeytinburnu’muza 100 Bin Metrekareye Yakın Yeşil Alan Kazandırdık”

Üç yıla yakın bir sürede Zeytinburnu’na 100 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Belediye Başkanlığı görevini üstlendikten sonra Zeytinburnu’muza 100 bin metrekareye yakın yepyeni yeşil alanlar sunduk. Özellikle tüm İstanbulluları ‘Zeytinburnu Millet Bahçe’mizi görmeye davet ediyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 08:56
“Zeytinburnu’muza 100 Bin Metrekareye Yakın Yeşil Alan Kazandırdık”
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‘Başkanla Akşam Çayı’ programında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde vatandaşları dinleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mahalle sakinlerinin park ve yeşil alan taleplerini değerlendirdi. İlçede parka çevrilebilecek tüm alanları ilk fırsatta değerlendirmeye aldıklarını belirten Başkan Arısoy, “Gönül ister ki, her mahallemizde, her sokak başında bir park olsun. Ancak maalesef park yapacak yeşil alan bulmakta zorlanıyoruz. İlçemizdeki tüm boş alanları park veya yeşil alana çevirdik. Yeni fırsatları yakaladığımız an hemen değerlendirmeye alıp, çalışmalara başlıyoruz.” dedi.  

“MİLLET BAHÇESİ ZEYTİNBURNU’NA ÇOK YAKIŞTI”

Buna rağmen, görevi devraldığı 3 yıllık süre zarfında Zeytinburnu’nda 100 bin metrekare alanı park ve yeşil alan olarak kullanıma açtıklarına dikkat çeken Başkan Arısoy, “Belediye Başkanlığı görevini üstlendikten sonra Zeytinburnu’na 100 bin metrekareye yakın yepyeni yeşil alanlar kazandırdık. Özellikle Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Marmaray’ın üst kısmında yer alan ve 36 günde tamamladığımız Zübeyde Hanım Parkı’nın ilçemize çok yakıştığını düşünüyorum. Aranızda hala görmemiş olan komşularımız varsa muhakkak ziyaret etmenizi rica ediyorum. Hatta buradan tüm İstanbullu hemşehrilerimizi davet etmek istiyorum.“ diye konuştu.

 “TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK GERİ GÖNDERİM YAPAN İLÇEYİZ”

Zeytinburnu’ndaki kaçak göçmen sorunu ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine konuşmasını sürdüren Başkan Arısoy, şunları kaydetti: “2018 yılı sonu ve 2019 yılı başlarında kaçak göçmenlere ilgili olarak çok fazla şikâyet alıyorduk. O dönemlerde ilçemiz daha yoğun bir göçe maruz kalmıştı. O zaman ben tüm Zeytinburnulu hemşehrilerimize bu konunun takipçisi olacağımıza söz vermiştim. Nitekim o dönem; Zeytinburnu olarak Türkiye'nin en çok geri gönderme işlemi yapan ilçe olduk. Bu vesileyle biraz rahatlamıştık. Pandemi döneminde, ülke genelinde kısıtlamalar gelince süreç durdu. Şimdilerde Emniyet Müdürlüğümüz ile gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Hatta üç ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Bu konuyla ilgili mücadelemiz devam edecek. İlçemizde özellikle çoklu ikamet edilen evler varsa gerekli tedbirlerin bir an önce alınması için bizlere bildirimde bulunmanızı rica ediyoruz.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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