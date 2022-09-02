banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.190,63
ALTIN
999,21
DOLAR
18,23
STERLİN
21,06
EURO
18,22
Haddini Bil Perinçek!
Son Dakika
Haddini Bil Perinçek!
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...

Zeytinburnulular Seçimini Yaptı..!

Zeytinburnu Belediyesi’nin, eski emniyet binasının yerine inşa edeceği spor merkezindeki branşları belirlemek için oluşturduğu ankete yaklaşık 24 bin Zeytinburnulu vatandaş katıldı. 4 bin 851 oyla öncelikli tercih fitness branşı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 10:39
Zeytinburnulular Seçimini Yaptı..!
banner171

Son Güncelleme: 02.09.2022 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu El Emeği Günleri’ İçin Kayıtlar Başladı
Zeytinburnu El Emeği Günleri’ İçin Kayıtlar Başladı
Eğitimci Yazar Tunç’ tan Gazetemize Ziyaret
Eğitimci Yazar Tunç’ tan Gazetemize Ziyaret
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Temizlik Malzemeleri DNA Hasarına ve Cinsiyet Kaymalarına Mı Sebep Oluyor?
Temizlik Malzemeleri DNA Hasarına ve Cinsiyet Kaymalarına Mı Sebep Oluyor?
Yeniden Refah Partisi Üç Ayrı Noktada Aşure İkramı Yaptı
Yeniden Refah Partisi Üç Ayrı Noktada Aşure İkramı Yaptı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169