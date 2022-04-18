Zeytinburnulu Aileler ‘Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na Gidiyor!

Zeytinburnu Belediyesi; doğa, tarih ve kültürün bir arada olduğu Çanakkale’ye ilçe sakinlerini götürmeye devam ediyor. Anne, baba, çocuklardan oluşan çekirdek ailenin gidebileceği Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı için Zeytinburnu’nda ikamet şartı bulunuyor.

ZEYTİNBURNULU 447 AİLE ÇANAKKALE DOĞA VE TARİH KAMPI’NDA TATİL YAPTI

2 Ekim 2021 tarihinden itibaren 447 Zeytinburnulu ailenin katıldığı kamp için başvurular 16 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda 3 gece 4 gün süren tatil programı; Akbaş Şehitliği ziyareti, Yeşilyurt Köyü gezisi ve Zeytinyağı Müzesi ziyareti, Troya Müzesi gezisi, serbest zaman ve tesis etkinliklerinden oluşuyor.

BAŞVURULAR BELEDİYE HİZMET BİNASI’NDA ALINIYOR

85 kişilik gruplar halinde düzenlenen kamp programına başvurular için ebeveynlerden bir kişinin Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası‘na gelerek evlilik cüzdanı ve aileye ait kimlikler ile birlikte bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)