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Zeytinburnu Yöresel Günlere Mardin Damgası (VİDEOLU)

İstanbul Mardinliler Dernek Başkanı ve aynı Zamanda Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) başkanı iş İnsanı Dilman Kaya ve yönetimi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gecesine Damga vurdu .

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2023 Cumartesi 19:19
Zeytinburnu Yöresel Günlere Mardin Damgası (VİDEOLU)
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MADİNLİ VEKİLLER VE STK TEMSİLCİLERİ DİLMAN KAYAYI YALNIZ KIRAKMADI

Kendisi de Mardinli olan Ak Parti İstanbul Milletvekili Anayasa Komisyon başkanı Prof .Dr.Cüneyt Yüksek,Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç,Mardinfed başkanı başta olmak üzere bir çok Mardin STK.başkanı hemşehrileri Dilman Kaya’yı yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi  - Semanur Akgül 

15 TEMMUZ MEYDANI HINCA HIÇ DOLDU TAŞTI

Zeytinburnu’nda en çok yaşayan seçmen Mardinliler olduğu için Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı tarihi günlerinden birisini yaşadı. Mardinli Sanatçı Murat Kursun meydanı çoşturdu.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yaptığı açılış konuşmasında bu sene Yöresel Günlerimizin 19.sunu yapıyoruz.

Bugün sıra Güneydoğu Anadolu Bölgemizde .Mardinli, Diyarbakırlı ve Şanlıurfalı hemşehrilerimiz meydanı hınca hıç doldurmuş bütün katılımcılara çok teşekkür ederim.

Burada çok uzun bir konuşma yapmak mümkün ancak çok sayıda milletvekilimiz ve belediye başkanımız burada olduğundan dolayı konuşmamı kısa keseceğim diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin bir selamlama konuşması yaptı.

Akabinde Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın kalabalık katılımcı topluluğa bir konuşma yaptı.

Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç’ta yaptığı konuşmada hepinize Mardin’imizden selam getirdim diyerek anlamlı bir konuşma yaptı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Anayasa komisyon başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksek Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye yaptığı hizmetleri anlatarak 21 yılda hayal edilemeyen işler yaptığı söyledi.

Prof. Yüksel 19 Yöresel Günler etkinliği ile kendisini Mardinli hemşehrileri ile buluşturan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a teşekkür etti.

İSTANBUL MARDİNLİLER DERNEĞİ VE ZEYDEF BAŞKANI DİLMAN KAYA GAZETEMİZE ŞUINLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle ZEYDEF olarak belediyemiz ile beraber bu sene yaptığımız Yöresel günlerde ilk kez ZEYDEF başkanı olarak etkinliğin içinde yer almaktan dolayı çok mutlu ve memnunum.

Başta Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy ve emeği geçen diğer mesai arkadaşlarına hem başkanı olduğum İstanbul Mardinliler Dernek ı başkanı hem de ZEYDEF başkanı olarak teşekkür ederim.

Yoğun işlerine rağmen bizi yalnız bırakmayan Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa komisyon başkanı Prof.Dr. Cüneyt Yüksel hocam‘a,Yine Ak Parti İstanbul bölge Milletvekilimiz Derya Ayaydın’a, Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç’a ,Ak Parti Mardin il gençlik kolları balkanı Tarık Atlı,Mardin Federasyonu başkanı Av. Kemal Dündar,Ak Parti Esenler meclis üyesi Av.Mehmet Rıdvan Arslan, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta kadın ve gençlik kolları bakanları başta olmak üzere bizleri bu önemli gecemizde yalnız bırakmayan bütün katılımcılara gazeteniz aracılığı ile teşekkür ederim “ şeklinde konuştu.

Mardin Derneği katılımcılara İçli köfte, sebusek, ayran ve diğer yöresel ürünler ikram etti.

Şanlıurfa Derneği ise katılımcılara milli yiyecekleri olan Çiğköfte ikram etti.

Diyarbakır Çüngüş-Çermik Derneği ‘de meşhur Diyarbakır kadayıfı ikram etti.

Gece geç saatlere kadar devam eden programda sıra gecesinden sonra çiğköfte ikramı yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.09.2023 19:58
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