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Zeytinburnu Yeni Bir Sosyal Tesise Kavuşuyor…

2017 yılında Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası’nda başlayan restorasyon çalışmalarında keşfedilen mozaiklerin çevresindeki değişim devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, alanda Kazlıçeşme Mozaik Müzesi çalışmaları devam ederken yeni bir sosyal tesis müjdesi de verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 09:59
Zeytinburnu Yeni Bir Sosyal Tesise Kavuşuyor…
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Zeytinburnu Belediyesi eski hizmet binasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Geç Roma – Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin bulunduğu alan katma değeri olan çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni bir sosyal tesis için çalışmalara başladık. Kazlıçeşme Sanat’ın, Zeytinburnu Mozaik Müzesi’nin hemen yanında. Restoranı, kafesi, manzarası, ortamı, havası her şeyiyle harika olacak. Ailece geleceğiniz, iyi vakit geçireceğiniz yeni bir mekân. En ufak detayına kadar özenle hazırlanmış bir proje. Çok yakında yapımına başlayacak, kısa sürede bitireceğiz inşallah. Zeytinburnu’muza, hepimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

PROJE TASARIMINDA KAZLIÇEŞME MOZAİKLERİ’NDEN YOLA ÇIKILDI

3 katlı sosyal tesis; kafeterya, restoran, açık teras, bahçe ve etkinlik alanlarından oluşacak. Projenin kurgusu; İstanbul’da sur dışında bilinen en büyük zemin mozaiği olan Kazlıçeşme Mozaikleri’nden yola çıkılarak renk, doku ve desen tipolojilerinden oluşturuldu.

Tüm çalışmalar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yapılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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