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Zeytinburnu Yaz Spor Okulları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi’nin 7-16 yaş arası çocuklar için tüm yaz boyunca hizmet vereceği ‘Yaz Spor Okulları’ başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:24
Zeytinburnu Yaz Spor Okulları Başladı
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Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 farklı branşta eğitim vereceği “Yaz Spor Okulları” başladı.

5 Temmuz - 3 Eylül tarihleri arasında verilecek spor eğitimlerinden Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören, 7-16 yaş arası tüm öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Toplam 9 hafta sürecek olan ‘Yaz Spor Okulları’nın 8 haftalık dönemi eğitimle geçecek. Son hafta ise her branşa özel olmak üzere turnuvalar düzenlenecek.

Kendi alanında 30 uzman eğitmenle birlikte hizmet veren okulda; yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, binicilik, okçuluk, jimnastik, voleybol ve satranç kategorilerinde yaz boyunca toplamda 1. 800 öğrenciye eğitim verilecek.

Son Güncelleme: 05.07.2021 19:14
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