Zeytinburnu Yaz Spor Okulları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 farklı branşta eğitim vereceği “Yaz Spor Okulları” başladı.

5 Temmuz - 3 Eylül tarihleri arasında verilecek spor eğitimlerinden Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören, 7-16 yaş arası tüm öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Toplam 9 hafta sürecek olan ‘Yaz Spor Okulları’nın 8 haftalık dönemi eğitimle geçecek. Son hafta ise her branşa özel olmak üzere turnuvalar düzenlenecek.

Kendi alanında 30 uzman eğitmenle birlikte hizmet veren okulda; yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, binicilik, okçuluk, jimnastik, voleybol ve satranç kategorilerinde yaz boyunca toplamda 1. 800 öğrenciye eğitim verilecek.