Zeytinburnu Spor Merkezi’nin Temelleri Atıldı

58. Bulvar ve Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddeleri’nin üzerinde yer alan ve zaman içerisinde eskimiş olan Zeytinburnu İlçe Emniyet binası tahliye edilerek; Zeytinburnu Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanına sahip bir spor merkezi yapılması için çalışmalar başladı. Tesisteki branşlar, Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçe halkının oylamasına sunduğu anket sonuçlarına göre belirlendi. Anket sonuçlarına göre Zeytinburnu Spor Merkezi, 270 kişilik kapasitesi ile fitness, cimnastik, masa tenisi, okçuluk, pilates, reformer (aletli pilates), zumba, taekwondo ve karate branşlarında uzman eğitmen kadrosuyla hizmet verecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Spor Merkezi Temel Atma Töreni’ne; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, amatör spor kulübü yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

KASAPOĞLU, “ZEYTİNBURNU SPOR TESİSLERİ İLE YENİ YILDIZLARIN YETİŞTİĞİ BİR EĞİTİM MERKEZİ OLACAK.”

Temel Atma Töreni’nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Zeytinburnu’nun gönlümüzdeki yeri apayrı. Bu ilçeyi yeni hizmetlerle buluşturma heyecanımıza ortak olmanız benim için büyük bir mutluluk. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem Millet Bahçesi’ni hem de sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük buz pistlerinden birini Zeytinburnu’nda hizmete açtık. Olimpik pistleriyle, seyirci kapasitesiyle, bilim merkeziyle, kütüphanesiyle, sosyal alanlarıyla uluslararası arenada bir spor tesisi olan Buz Adası; açıldığı günden beri Zeytinburnu’nun gençleri başta olmak üzere İstanbul’umuza önemli şeyler sunuyor. Ülkemiz açısından bir prestij noktası olmaya ve yeni yıldızları yetiştiren bir eğitim merkezi olmaya devam edecek.” dedi.

“ESER SİYASETİNİN TEMSİLCİLERİYİZ.”

Bakan Kasapoğlu, son 20 yılda Türkiye’de her alanda devrim yaşandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Eser siyasetinin temsilcileriyiz… 3 Kasım 2002’de ‘Yakın Işıkları Türkiye Aydınlansın’ demiştik. Bu ışık ülkemizi, devletimizi, insanlığı aydınlatıyor. Bu ışığın gücünü yine 2023’de hep birlikte tüm dünyaya haykıracağız. 21 yılda binlerce spor tesisi yaptık. 50 binin üzerinde madalyalarımız var. Engelli, kadın sporcularıyla herkese yayılmış bir sporcu profilimiz var. Toplumun her kesimini spor tesislerinden istifade ettirmeye yönelik çalışıyoruz. Yeni yeteneklerimizi, yıldızlarımız tespit etmenin yanı sıra desteklemeye de devam ediyoruz. Zeytinburnu, Bakanlığımız olarak pek çok alanda çok ciddi çabamızın olduğu bir ilçedir. En modern yapılarımız Zeytinburnu’nda. Başkanımız Ömer Arısoy, uygun bir yer bulunduğunda yarı olimpik havuzu da Zeytinburnu’na kazandırmaktan büyük mutluluk duyarız.”

ÖMER ARISOY, “ZEYTİNBURNU SPOR TESİSİ 2023 YILININ SONLARINA DOĞRU TAMAMLANACAK.”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’na yeni bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Arısoy, “Bugün bizim için güzel bir gün… Burada eskiden Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü vardı. Depreme karşı dayanıksız bir binaydı. İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle önce yeni bir Emniyet Binası yaptık. Burayı da komşularımıza en az rahatsızlık verecek şekilde yıkımını gerçekleştirdik. Gençlerimiz ve kadınlarımız için bir spor alanı oluşturmaya karar verdik. İçerisinde bulunacak branşlar için Zeytinburnulu hemşehrilerimize müracaat ettik. 23 bin 827 kişi Zeytinburnu Spor Merkezi’nde hangi branşların bulunmasını istediklerine dair oylamaya katıldı. Anket sonuçlarında fitness, cimnastik, masa tenisi, okçuluk, zumba, pilates, aletli pilates, taekondo ve karate ön planda yer alıyor. İnşallah 2023 yılının sonuna doğru tesisi yetiştirmeyi planlıyoruz. Spor merkezimizde bu 9 alanda ders yapılacak. Binanın fiziki şartlarının kaldıracağı branşları Zeytinburnulu hemşehrilerimizle seçmiş olduk. Aynı zamanda mimari açıdan da şehir estetiğine katkı sağlayacak güzel bir yapı olacak. Millet Bahçesi ile arasında yaya geçidi olacak.” ifadelerini kullandı.

“BU DÖNEMİ ZEYTİNBURNU’NUN ATILIM DÖNEMİ OLARAK BELİRLEDİK”

Yapılan projelerin çok fonksiyonlu yapılar olmasına dikkat ettiklerinin altını çizen Başkan Ömer Arısoy, “Sadece spor merkezi değil aynı zamanda da zemin katta Aile Sağlığı Merkezi açılacak. O da bu mahalledeki sağlık merkezi ihtiyacımıza karşılık gelecek. Zeytinburnu Belediyesi’nin bu dönemini atılım dönemi olarak belirledik. Birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan birisi de Zeytinburnu Buz Adası’dır. Türkiye’nin en büyük buz pisti tesisini ilçemize kazandırılmasında büyük destekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.